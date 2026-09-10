Akalanlı üreticinin tarlasını kurtaran hamle: karpuzlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Belediye müdahalesi üreticinin ve vatandaşın yüzünü güldürdü:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sahaya inerek, ekonomik sıkıntılarla karşılaşan üreticilerin sorununa doğrudan çözüm üretti. Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi kavun karpuz pazarında üreticileri dinleyen Başkan Çavuşoğlu, satışta sorun yaşayan çiftçilerin tarlada kalan ürünlerinin değerlendirilmesi talimatını verdi.

satın alma ve dağıtım süreci:

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin elinde kalan ve satılamayan karpuzları satın aldı. Tırlara yüklenen ürünler, öncelikli olarak dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Dağıtımın tamamlanmasıyla hem üreticinin emeği tarlada kalmamış hem de tüketicinin sofrasına taze ürün gitmiş oldu.

Uygulamanın organize biçimde yürütülmesi, lojistik planlama ve belediye ekiplerinin koordinasyonuyla sağlandı. Belediye kaynakları tarafından yapılan alımın üreticinin gelir kaybını azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.

muhtar ve üreticilerin değerlendirmesi:

Akalan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakmakçı, karpuz fiyatlarındaki düşüş nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı ve tarlada kalan ürünlerin satın alınmasına yönelik uygulama için başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Muhtar Çakmakçı, girişimin hem toplumsal dayanışma örneği olduğunu hem de üreticinin emeğinin korunmasına hizmet ettiğini ifade etti.

Akalanlı karpuz üreticileri de belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı. Üreticiler, ürünlerinin tarlada çürüyüp kaybolacağı endişesini taşıdıkları bir dönemde yapılan alım sayesinde zarar etmekten kurtulduklarını ve ürünlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasının kendilerini rahatlattığını belirtti.

Projeye dair paylaşılan değerlendirmeler, yerel yönetimlerin kriz anlarında üretici ve tüketici arasındaki dengeyi koruyacak adımlar atmasının önemini bir kez daha gösterdi. Dağıtımın başarıyla tamamlanmasının ardından benzer girişimlerin diğer üretici bölgelerde de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, EKONOMİK SIKINTILARLA BOĞUŞAN ÇİFTÇİNİN İMDADINA BİR KEZ DAHA YETİŞTİ. ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN TONLARCA KARPUZ SATIN ALINDIKTAN SONRA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITIMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.