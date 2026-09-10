Bursa'nın turizm dönüşümü: kent vizyonu ve acenta iş birliği ön plana çıktı

BTSO ve sektör temsilcilerinin buluşması:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile TÜRSAB yönetimi ve çok sayıda seyahat acentasının katıldığı istişare toplantısında kent turizminin geleceği masaya yatırıldı. Toplantıda Firuz Bağlıkaya (TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı), Hasan Eker (TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı) ve Engin Balta (TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı) ile acenta temsilcileri hazır bulundu.

Burkay, konuşmasında şehirlerin birbirleriyle yarıştığını ve Bursa’nın sahip olduğu sanayi gücünü turizmle taçlandırması gerektiğini belirtti. Söz konusu değerlendirme, kent stratejisinin ekonomik çeşitliliğe dayalı olarak genişletilmesi gerektiği mesajını taşıdı.

Bursa'nın rekabet avantajı ve kalış süresine odaklanma:

Başkan Burkay, Bursa’nın turist çekmede sorun yaşamadığını vurgularken asıl sorunun ziyaretçilerin kentte kalış süresinin kısa olması olduğunu söyledi. Bursa’da turistin ortalama geceleme sayısının 2 günün altında olduğuna dikkat çekildi ve bu ortalamanın birlikte çalışılarak yükseltilmesi hedefi öne çıkarıldı.

Burkay, turizmin yalnızca ziyaretçi getirmekle tamamlanmayacağını; kente gelinmesi için güçlü sebeplerin ve sürdürülebilir iş modellerinin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Burkay’ın vurguladığı ikinci önemli nokta ise açık hedeflerle hareket edildiğinde kentin küresel çekim merkezi haline gelebileceği oldu: "Sebepleri ortaya koyduğunuzda bütün dünya ayağınıza gelir."

Uludağ projeleri ve uluslararası çekim merkezleri:

BTSO liderliğinde geliştirilen projelerden Bursa Business School (BBS) ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ön plana çıktı. Burkay, Kirazlıyayla’daki BBS projesinin tarihi kimliği koruyarak yaşam boyu eğitim merkezi haline getirildiğini ve Uludağ’ı yılın 365 günü aktif bir destinasyon kılma hedefini paylaştı.

GUHEM için verilen veriler, merkezin ulusal ve uluslararası değere sahip olduğuna işaret ediyor: yıllık 1 milyon 200 bin ziyaretçi rakamı, ziyaretçilerin yüzde 40’ının Bursa dışından, yüzde 15’inin doğrudan yurt dışından gelmesi ve 2023’te 70 astronotun katıldığı Dünya Astronotlar Zirvesi gibi etkinlikler bu değerin somut örnekleri olarak sunuldu.

Tarihi kümelenme geleneği ve TEKNOSAB yaklaşımı:

Burkay, kentin ticari tarihine atıf yaparak Emir Han ile başlayan 14. yüzyıla uzanan kümelenme geleneğinin bugün TEKNOSAB bünyesindeki organize ticaret bölgeleriyle sürdürüldüğünü belirtti. Bu yaklaşımın, geçmişte İpek Yolu üzerindeki tüccarları Bursa’ya çeken yapı ile modern organize sanayi ve ticaret modellerini aynı mantıkla birleştirdiği anlatıldı.

Burkay, sanayi ve fuarcılıkta elde edilen dönüşüm başarılarının, turizm alanında da kentin güçlü yönlerini ön plana çıkararak yineleneceğini ifade etti.

Sektör temsilcilerinin görüş ve talepleri:

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, zor dönemlerde BTSO ve özellikle İbrahim Burkay’ın acentalara sağladığı kurumsal ve cesur desteğe teşekkür etti. Bağlıkaya, yasal düzenleme süreçlerinde ve sektörel risk anlarında BTSO’nun verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Acentaların karşılaştığı öncelikli sorunlar arasında vize süreçleri, hac-umre operasyonları ve yabancı çevrim içi platformlara yönelik yasal düzenlemeler yer aldı; Bu başlıklarda TÜRSAB ve BTSO iş birliğiyle çözümler aranacağı bildirildi.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, tüm aktörlerin ortak hedef etrafında buluşmasının kent için ivme yaratacağını belirtti. Eker, şehrin tanıtımı ve acentaların iş hacminin büyümesi için ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Güney Marmara BTK Başkanı Engin Balta ise "ben değil, biz" anlayışını öne çıkararak, kaçak turlarla mücadele ve sektörün nitelikli gelişiminin önemini vurguladı. Balta, önceliklerinin Bursa mirasını korumak ve acentaların pastadan hak ettiği payı almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplantı, BTSO ile TÜRSAB arasındaki iş birliğinin somut projeler ve kurumsal destekler üzerinden devam edeceği taahhüdü ile sona erdi; katılımcılar ortak planların uygulanması için adımların yakın zamanda atılacağını bildirdi.

TURİZM SEKTÖR PAYDAŞLARI VE SEYAHAT ACENTALARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ. BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI.