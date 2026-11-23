Enerji dönüşümünde hedefler: destekler 2026'da 1 trilyon lirayı aşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2027 bütçe teklifini ve Millî Enerji 2040 vizyonunu anlattı. Bayraktar, geçtiğimiz yıl vatandaşlara sağlanan elektrik ve doğal gaz desteğinin 655 milyar lira olduğunu, 2026 yılında bu tutarın 1 trilyon lirayı aşmasının öngörüldüğünü vurguladı.

millî enerji 2040 ve elektrikleşme hedefleri:

Bayraktar, enerji politikasının merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını belirterek elektrikleşme oranını %36'ya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Sektörel hedefler arasında ulaşımda %1'den %24'e, sanayide %30'dan %33'e, meskende %21'den %30'a, hizmetler ve tarımda ise %45'ten %65'e yükseltme bulunuyor. Bu dönüşümle elektrik talebinin %86 artışla 680 milyar kilovatsaat'e ulaşması bekleniyor.

Mevcut kurulu gücün 128 bin megavat'tan 281 bin megavat'a çıkarılması planlanıyor; bu hedef için gerekli yatırım tutarı yaklaşık 190 milyar dolar olarak öngörüldü. Bayraktar, bu ilave yatırımın %95'inin sıfır veya düşük emisyonlu kaynaklardan oluşacağını belirtti.

iletim, dağıtım ve enerji depolama yatırımları:

İletim altyapısına 36 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü söyleyen Bayraktar, yüksek gerilim hatlarının 77 bin kilometreden 112 bin kilometreye, trafo kapasitesinin ise 241 bin MVA'dan 316 bin MVA'ya çıkarılacağını aktardı. Ayrıca ilk defa 10 bin kilometre HVDC hattı devreye alınacak.

Dağıtımda yapılan yatırımlarla kayıp oranının %21'den %8 seviyesine indirildiği; bunun yıllık yaklaşık 3 milyar dolar katkı sağladığı belirtildi. Türkiye, 53 milyon abone ve 1,7 milyon kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük ikinci dağıtım şebekesini yönetiyor. Elektrik dağıtımına 2021-2025 döneminde 783 milyar lira, 2026-2030 döneminde ise 1 trilyon 256 milyar lira yatırım ve bakım bütçesi ayrıldı. 2040'a kadar şebekeye 80 milyar dolar yatırım planlanıyor; akıllı sayaç dönüşümü ve SCADA yaygınlaştırılacak.

Yenilenebilir payının artışıyla sistem esnekliği için batarya depolama, pompaj depolamalı HES, enterkonneksiyon hatları ve talep yönetimine 28 milyar dolar yatırım öngörüldü. Elektrikli araçlarda 2040 hedefi 20 milyon araç ve en az 1,5 milyon şarj noktası kurulumuna ulaşmak olarak paylaşıldı.

nükleer, enerji arz güvenliği ve yerli üretim hedefleri:

Bayraktar, nükleer enerjinin iklim hedefleri ve artan elektrik talebini karşılamada kritik olduğuna dikkat çekti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktör inşasının eş zamanlı sürdüğü, işletmeye alma testlerinin Nükleer Düzenleme Kurumu denetiminde ilerlediği ve ilk ünitenin testlerin tamamlanmasının ardından devreye alınacağı bildirildi. Ayrıca Sinop ve Trakya'da ilave nükleer güç santralleriyle 2040 için 10 bin megavat nükleer kapasite hedefi paylaşıldı.

Petrol ve doğal gazda talep dönüşümü hedefleri kapsamına değinen Bayraktar, 2025'te doğal gaz tüketiminin 59 milyar metreküp ve günlük ham petrol ihtiyacının 1 milyon varil düzeyinde olduğunu; 2040'da bu değerlerin sırasıyla 77 milyar metreküp ve 1,2 milyon varil olmasının beklendiğini aktardı. Ancak Millî Enerji 2040 ile doğal gaz talebinin yıllık 57 milyar metreküpe, ham petrol talebinin ise günlük 718 bin varile düşürülmesi hedefleniyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim, Osman Gazi adını taşıyan FPU'nun göreve başlamasıyla iki katına çıkarılacak; hedef, 2027'de 8 milyon hanenin, 2028'de 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını bu sahadan karşılamak. LNG gazlaştırma kapasitesi günlük 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkarılacak, yer altı depolama kapasitesi 6,8 milyar metreküpten 17,6 milyar metreküpe yükseltilecek ve 2028 sonunda tüm ilçelere doğal gaz arzı sağlanması hedeflenecek.

Yurt içi petrol üretimi için yeni keşiflerden söz edildi; Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni rezerv bulunduğu, Gabar'da günlük üretimin 84 bin varili aştığı