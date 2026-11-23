ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumsal gelişimdeki ve eğitimdeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Yıldırım, eğitimin toplumların ilerlemesinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, öğretmenlerin bilgi aktarımının ötesinde genç kuşakların kişisel ve toplumsal gelişiminde yol gösterici olduğunu vurguladı.

eğitimin toplumsal etkisi:

Dr. Yıldırım mesajında, toplumların hizmet kalitesini yükseltecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin önemine işaret etti. Açıklamasında, "Öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve özverileriyle geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstlenmektedir" ifadesini kullanarak eğitimcilerin sadece mesleki bilgi değil, aynı zamanda karakter ve sorumluluk bilinci kazandırmada da kritik bir görev üstlendiğini belirtti.

sağlık alanında eğitim ve vicdan:

Yıldırım, özellikle sağlık hizmetlerinde görev alacak profesyonellerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra vicdan, sorumluluk bilinci ve insani değerler ile hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti. Mesajında, eğitimcilerin sunduğu yönlendirme ve örnek davranışların gençlerin hem mesleki becerilerini hem de etik duruşlarını şekillendirdiğini ifade etti.

anma ve kutlama:

Mesajını anma ve takdirle sonlandıran Dr. Yıldırım, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor" sözleriyle kaybettiklerimizi yad etti. Ayrıca, bilgi ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktaran tüm öğretmenlerin ve akademisyenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

ANADOLU SAĞLIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (ASİD) GENEL BAŞKANI DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.