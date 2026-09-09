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Samandağ'da elektrik şalterinden kaynaklanan ev yangını ekiplerle bastırıldı

Samandağ Deniz Mahallesi'nde bir evin elektrik şalterinde çıkan küçük çaplı yangın, bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samandağ'da elektrik şalterinden kaynaklanan ev yangını ekiplerle bastırıldı

Samandağ'da elektrik şalterinde yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir evin elektrik şalterinde küçük çaplı yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ve kontrol:

Ekipler, yangının büyümesini önlemek için hızlı müdahalede bulundu ve olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini uyguladı. Müdahale sonrası bölge güvenlik açısından değerlendirildi ve risklerin azaltılması için önlemler alındı.

Olayın kaynağı ve alınan önlemler:

Yangının kaynağı evin elektrik şalteri olarak kaydedildi. Olay, elektrik tesisatının ve şalterlerin düzenli bakımının önemini yeniden gösterdi; benzer olayların önüne geçmek için emniyet tedbirleri uygulandı.

SAMANDAĞ DENİZ MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK ŞALTERİNDE ÇIKAN YANGIN VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

SAMANDAĞ DENİZ MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK ŞALTERİNDE ÇIKAN YANGIN VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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