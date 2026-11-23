olayın gelişimi:

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde bir konutta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından kapsamlı soğutma çalışması yapıldı ve çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yapılan incelemede yangında söz konusu konutun kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

SAMANDAĞ’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.