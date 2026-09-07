Şampiyonlar ligi'nde yeni dönem başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahnede

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonunun lig aşaması yarın başlayacak ve Avrupa kulüp futbolunun en üst düzey organizasyonunda yeni bir periyot resmen açılacak. Bu sezon lig aşamasında uygulanan 36 takımlı formatla takımlar daha fazla farklı rakiple karşılaşacak ve ilk hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde yaşanacak.

format ve ilk hafta düzeni:

Bu sezon her takım lig aşamasında toplam 8 maç oynayacak; bunların dördü iç saha, dördü deplasman olarak planlandı. Yeni düzen, takımların turnuva boyunca daha geniş bir fikstür ve farklı karşılaşmalarla yüzleşmesini sağlıyor. İlk hafta programı yarın oynanacak altı maçla başlayacak ve hafta boyunca yüksek profilli randevular futbolseverlerle buluşacak.

Gecenin öne çıkan karşılaşmaları arasında Borussia Dortmund - Villarreal, Porto - Manchester City ve Real Madrid - Inter gibi dikkat çekici eşleşmeler bulunuyor. Organizatör takvime göre ilk hafta müsabakaları farklı zaman dilimlerinde oynanacak ve takımlar kupadaki ivmelerini erkenden aramaya başlayacak.

türk takımlarının programı ve beklentiler:

Türkiye'yi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray, lig aşamasındaki açılış maçını 9 Eylül Çarşamba günü Sporting CP deplasmanında oynayacak; maç TSİ 22.00'de başlayacak. Aynı akşama Barcelona - Feyenoord ve Napoli - Arsenal gibi önemli karşılaşmalar da dahil.

Fenerbahçe ise lig aşamasındaki ilk karşılaşmasını 10 Eylül Perşembe günü sahasında Roma ile oynayacak; müsabaka 19.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler için ev sahibi avantajı, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma açısından kritik olacak.

ilk haftanın programı ve dikkat çeken maçlar:

Turnuvanın ilk haftasında program (TSİ) şu şekilde açıklandı:

Yarın

19.45 AEK Athens - LASK

19.45 Club Brugge - Aston Villa

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

22.00 Porto - Manchester City

22.00 Lille - Real Betis

22.00 Real Madrid - Inter

9 Eylül Çarşamba

19.45 Barcelona - Feyenoord

19.45 Stuttgart - Viking

22.00 Liverpool - Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

22.00 Sporting CP - Galatasaray

22.00 Napoli - Arsenal

10 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Roma

19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

22.00 Como - Leipzig

22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt

22.00 Manchester United - Sabah

22.00 Slavia Prag - Lens

İlk hafta karşılaşmaları, takımların gruplardaki yerleşimini ve sonraki haftalar için taktiksel tercihlerine ışık tutacak. Hem kulüpler hem de izleyiciler için yoğun bir üç gün olacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin performansı Türkiye futbolu adına yakından takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2026/2027 SEZONUNUN LİG AŞAMASI YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALARLA BAŞLAYACAK. AVRUPA'NIN KULÜPLER DÜZEYİNDEKİ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONUNDA 36 TAKIM MÜCADELE EDERKEN, TÜRKİYE'Yİ GALATASARAY VE FENERBAHÇE TEMSİL EDECEK.