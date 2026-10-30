Diyarbakır 2027 bütçesinden yatırımı, üretimi ve istihdamı bekliyor

DESOB başkanından 2027 bütçesine çağrı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, 2027 merkezi yönetim bütçesinin hazırlanacağı süreçte Diyarbakır ve çevre illere yönelik yatırım, üretim, istihdam ve adil kalkınma önceliklerinin dikkate alınmasını talep etti. Ebedinoğlu, kentin tarihî ve kültürel birikimi, genç nüfusu, tarımsal potansiyeli ile ticaret ve girişimcilik kapasitesinin bölgenin ekonomik kalkınmasında belirleyici olabileceğini vurguladı.

ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi:

Ebedinoğlu, Diyarbakır’ın sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirilebilmesi için kamu yatırımlarının artırılması ve üretimin desteklenmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bölgenin yaklaşık yarım asırdır devam eden çatışmalı dönemlerin etkileri nedeniyle yatırım, üretim ve istihdam bakımından gecikmeler yaşadığını hatırlatan Ebedinoğlu, bunun yalnızca güncel ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini, biriken yapısal dezavantajların da hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Başkan, bu bakış açısıyla 2027 bütçesinin "mevcut ihtiyaçları karşılayan bir kaynak dağılımı" olmaktan çıkarak, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltan, üretimi artıran ve toplumsal refahı güçlendiren bir kalkınma aracı haline gelmesini beklediklerini ifade etti. Ebedinoğlu, bu beklentinin ayrıcalık talebi değil; geçmişin ekonomik ve sosyal kayıplarının telafi edilmesi ve adil kalkınma arayışı olduğunu vurguladı.

altyapı, sanayi ve tarım öncelikleri:

Ulaşım ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi Ebedinoğlu’nun öne çıkardığı alanların başında geliyor. Demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi, hızlı tren projelerinin takvime bağlanması, kara yolu altyapısının iyileştirilmesi ve lojistik merkez yatırımlarının hayata geçirilmesi gibi adımların kentin ticaret hacmini ve rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti. Ayrıca Irak, Suriye ve İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sınır kapılarındaki ticari imkânların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanayi altyapısına ilişkin taleplerde organize sanayi bölgelerinin altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişiminin kolaylaştırılması yer alıyor. Ebedinoğlu, Mezopotamya Sanayi ve Ticaret Merkezi (MOSTİM) gibi projelerin tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli desteğin sağlanmasının önemine işaret etti. Bu yatırımların yalnızca büyük işletmeler için değil, esnaf ve küçük işletmelerin ekonomik faaliyetlerini de geliştireceğini belirtti.

Tarımsal dönüşüm de gündemde: Silvan Barajı ve sulama yatırımlarının tamamlanması ile tarımsal üretimde yüksek katma değer sağlayacak ürün işleme, paketleme, depolama ve pazarlama altyapısının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu projelerin 2027 bütçesinde önceliklendirilmeli ve tamamlanma süreçleri hızlandırılmalıdır.

esnaf, gençlik ve sosyal destekler:

Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkârların artan işletme giderleri, finansman maliyetleri, vergi ve sosyal güvenlik primleri nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için uygun şartlı kredi imkânlarının artırılmasını, Bağ-Kur ve vergi borçlarına ödeme kolaylıkları sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını talep etti. Esnafın mahalle ekonomisinin, toplumsal dayanışmanın ve yerel istihdamın temel unsuru olduğuna dikkat çekti.

Genç nüfusun ekonomik güce dönüşebilmesi için eğitim, mesleki gelişim ve istihdam imkânlarının artırılması gerektiğini ifade eden Ebedinoğlu, gençlerin başka şehirlere göç etmeden iş bulabileceği, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılacağı bir kalkınma modeline ihtiyaç olduğunu söyledi. Mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi, iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması ve genç girişimcilere yönelik teşviklerin genişletilmesi yönündeki beklentileri tekrarlandı.

Ebedinoğlu, sağlık, eğitim, içme suyu, kentsel altyapı, çevre ve sosyal donatı yatırımlarının Diyarbakır’ın nüfus artışı ve gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması gerektiğini ekledi. Ayrıca, çatışmalı dönemlerin yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerin giderilmesine yönelik uzun vadeli destek politikalarının bütçede yer almasını talep etti.

Konuşmasını özetlerken Ebedinoğlu; "Bizim beklentimiz ayrıcalık değil, geçmişten gelen ekonomik ve sosyal dezavantajların giderilmesi ve bölgeler arasındaki kalkınma makasının kapatılmasıdır" diyerek, 2027 bütçesinin Diyarbakır için somut yatırım ve destekler içermesini istedi. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla iş birliğine hazır olduklarını belirten DESOB Başkanı, "Diyarbakır üretirse bölge kazanır, bölge kalkınırsa Türkiye kazanır" mesajıyla açıklamalarını sonlandırdı.

DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI (DESOB) BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU, DİYARBAKIR’IN 2027 BÜTÇESİNDEN BEKLENTİSİNİN DAHA FAZLA YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE ADİL KALKINMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.