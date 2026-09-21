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Samsun polisinden kesinleşmiş yağma cezasına operasyon

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç.(32)'yi yakalayarak tutukladı ve cezaevine gönderdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun polisinden kesinleşmiş yağma cezasına operasyon

operasyon ve yakalama:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç.(32) yakalandı.

adli süreç:

Yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve yapılan işlemlerin ardından mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yağma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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