Samsun Salıpazarı'nda tarladaki kenevir ekimine operasyon: 756 kök ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyonun kısa özeti

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada Salıpazarı ilçesinde bir operasyona imza attı. Yapılan aramalar sonucu tarlada dikili durumda 756 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

bulunan malzemeler ve gözaltılar

Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

soruşturmanın seyri

Jandarma ekipleri, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı yürüttükleri soruşturmayı genişleterek delil toplama ve şüphelilerin bağlantılarını araştırma çalışmasını sürdürüyor. Ele geçirilen bitkiler ve silahlar incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi.

Olay, bölgedeki kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için denetim ve ihbar mekanizmalarının önemine dikkat çekiyor.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 756 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ