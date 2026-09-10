Samsun Üniversitesi öğrencilerinden güneş fırtınaları için erken uyarı başarısı

SAMÜ'lü takım TUA Astro Hackathon’da Türkiye üçüncüsü oldu

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Fırtına Avcıları Takımı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathon Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Takım; Hayrunisa Yavuz, Sevde Taşkın, Batınhan Alper Bahadır, İsmet Divarcı ve Ali Osman Doğan'dan oluşuyor.

Projenin amacı ve teknik yaklaşım:

Takım, uzay havası olaylarının önceden tahmini ve bu olayların yaratabileceği risklerin azaltılması amacıyla Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Paneli adlı bir çözüm geliştirdi. Proje, mühendislik temelli modeller ve izleme panelleriyle erken bildirim sağlayarak kritik altyapı ve iletişim sistemlerinin zarar görme olasılığını azaltmayı hedefliyor.

Ulusal başarı ve temsil:

Öğrenciler, sahip oldukları mühendislik bilgi ve birikimini güncel bir probleme çözüm üretmek için bir araya getirerek Samsun Üniversitesi'ni ulusal düzeyde başarıyla temsil etti. Elde edilen derece, fakültenin uygulamalı eğitim yaklaşımının ve genç mühendislerin çözüm odaklı yetkinliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMÜ) ÖZDEMİR BAYRAKTAR HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN FIRTINA AVCILARI TAKIMI, TUA ASTRO HACKATHON YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.