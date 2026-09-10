Şanlıurfa'da TEKNOFEST buluşması: ziyaretçi kayıtları başladı

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da:

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, binlerce yıllık tarih ve medeniyet mirasıyla bilinen Şanlıurfa'da teknoloji meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Festival, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı'nda düzenlenecek ve ziyaretçi kayıtları çevrim içi başladı.

Etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde; ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu festival, aileler ve her yaştan teknoloji tutkununa açık bir program sunuyor.

Yarışma yapısı ve mali destekler:

Festival kapsamında toplam 61 ana ve 143 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek imkanından yararlanma fırsatı bulacak. Ayrıca dereceye giren takımlara toplamda 75 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Bu yapı, gençlerin özgün projelerini hayata geçirmeleri için hem finansal hem de görünürlük desteği sağlıyor.

Festival deneyimi ve program akışı:

TEKNOFEST Güneydoğu, 2018'den bu yana düzenlenen festival serisinin bir parçası olarak yeniden ziyaretçileriyle buluşacak. Etkinlik alanında hava gösterileri, konserler, sahne performansları, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları ve bilim şovları gibi geniş bir program planlandı. Ayrıca kara ve hava araçlarının sergilenmesi ve fuar etkinlikleri ziyaretçilere milli teknoloji unsurlarını yakından görme imkânı sunacak.

Kayıt, giriş koşulları ve ziyaret saatleri:

TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş ücretsiz olmakla birlikte, alana giriş yapabilmek için önceden çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor. Ziyaretçi kayıtları https://mth.tc/TEKNOFESTGUNEYDOGU2026 adresi üzerinden alınıyor. Kayıt yaptıracak ziyaretçilerin NSosyal hesabının bulunması zorunlu.

Etkinliğe katılım sınırlı sayıda olduğundan her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor; 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa'nın tarihi dokusunda kurulacak TEKNOFEST Güneydoğu, gençlerin hayallerini ve teknoloji üretimini aynı çatı altında buluşturarak bölgedeki teknoloji ekosistemine hareketlilik katmayı hedefliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST, 2026 YILINDA BİNLERCE YILLIK TARİHİ VE KÖKLÜ MEDENİYET MİRASIYLA ÖNE ÇIKAN ŞANLIURFA’DA TEKNOLOJİ TUTKUNLARINI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.