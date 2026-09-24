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Samsun viyadüğünde arkadan çarpışma maddi kayıpla sonuçlandı

Samsun Canik'te viyadükte iki otomobilin karıştığı arkadan çarpma tipi trafik kazasında maddi hasar meydana geldi; sürücüler yaralanmadı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:50

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun viyadüğünde arkadan çarpışma maddi kayıpla sonuçlandı

Canik Belediye Evleri Mahallesi'nde viyadükte kaza

Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki viyadük üzerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Olay yerinden edinilen bilgiye göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

çarpmanın seyri:

Polis ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Veysel A. idaresindeki 34 RUO 64 plakalı otomobil, önünde seyreden Yusuf B. yönetimindeki 55 LR 357 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 LR 357 plakalı otomobil bariyerlere savrulurken, 34 RUO 64 plakalı araç yol ayrımındaki bariyerin dubasına çarptı.

hasar ve can kaybı durumu:

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi; yetkililer herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi. Olayla ilgili detaylı tutanak tutuldu ve söz konusu araçların durumu yetkili birimlerce değerlendirildi.

SAMSUN&#039;DA VİYADÜKTE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI

SAMSUN'DA VİYADÜKTE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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