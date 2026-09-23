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Samsun yolunda üniversite kaydı için gelen aileyi taşıyan otomobil su kanalına sürüklendi

Mersin'den üniversite kaydı için Samsun'a gelen ailenin bulunduğu otomobil su kanalına girerek sürüklendi; olayda 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun yolunda üniversite kaydı için gelen aileyi taşıyan otomobil su kanalına sürüklendi

kaza yeri ve gelişimi:

Kaza, saat 07.30 sıralarında Samsun-Ankara kara yolunun 22. kilometresi Mahmutlu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinden Samsun'un Terme ilçesine üniversite kaydı için gelen ailenin bulunduğu otomobili, sürücü Turan Kula (32) yönetiyordu.

09 AEC 084 plakalı araç, Kavak ilçesinden Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girerek sürüklendi.

yaralılar ve tedavi:

Kazada araçta bulunan ve üniversite için kayda götürülen Edanur Kula (19), Buğra Kula (22), Tuğra Kula (24), Sinem Kula (29) ve Fatma Kula (39) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN MERSİN’DEN SAMSUN’A GELEN AİLENİN BULUNDUĞU...

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN MERSİN’DEN SAMSUN’A GELEN AİLENİN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN SU KANALINA GİRİP SÜRÜKLENMESİ SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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