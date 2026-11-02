Samsun'da abonman uygulamasıyla ulaşım maliyetleri düşüyor, erişim artıyor

abonmanla ekonomik ve erişilebilir toplu ulaşım

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, toplu ulaşım hizmetlerinin şehrin ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini belirtti. Doğan, nüfusu ve ihtiyaçları artan Samsun'da hizmet kapasitesini artırırken, indirimli tarifeler ve abonman uygulamalarıyla hemşehrilerin ulaşım maliyetlerini hafifletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

abonman tarifelerinin maliyeti ve biniş başına düşen ücretler:

SBB’nin abonman seçenekleri farklı kullanım alışkanlıklarına göre tasarlandı. Öğrenci için 30 günlük sınırsız abonman 570 TL ve 45 gün geçerli 50 binişlik abonman 600 TL olarak uygulanıyor. Günlük ortalama 4 biniş yapan bir öğrenci, 30 günlük sınırsız abonmanla yaklaşık 120 biniş yaparak yolculuk başına ortalama 4,75 TL ödüyor. Öğrencinin 45 günlük 50 binişlik abonman seçeneğinde ise biniş başına maliyet 12 TL seviyesinde.

Sivil yolcular için 30 günlük sınırsız abonman 1.150 TL, 45 gün geçerli 50 binişlik abonman 1.250 TL olarak belirlendi. Günde ortalama 4 biniş yapan bir sivil yolcu, sınırsız abonmanla 30 günde yaklaşık 120 yolculuk gerçekleştirerek biniş başına ortalama 9,58 TL maliyetle seyahat ediyor. 50 binişlik sivil abonmanda biniş başına maliyet 25 TL olarak hesaplanıyor.

abonman tercihleri ve Eğitim Samkart desteği:

Büyükşehir'in hayata geçirdiği abonman uygulamaları vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Eylül ayı verilerine göre 20.247'si öğrenci, 4.573'ü sivil olmak üzere toplam 24.820 kişi abonman kart uygulamasından yararlandı. Belediye ayrıca lise eğitimini tamamlayıp üniversite sınavına yeniden hazırlanan, kamuoyunda 'mezuna kalan' olarak bilinen gençlere yönelik Eğitim Samkart desteği sunuyor. Bu destek, lise mezuniyetini takip eden ilk yıl içinde sınava hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre herhangi bir işte çalışmadığı belgelenen gençlere bir yıl boyunca sağlanıyor.

Doğan, Samsun’da yaşayan herkesin güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım hizmetlerine erişebilmesini önceliklendirdiklerini, araç sayılarını artırırken indirimli tarifelerle de hemşehrilerin bütçelerine katkı sunduklarını ifade etti ve çalışmaların süreceğini belirtti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN (SBB) HAFİF RAYLI SİSTEM VE OTOBÜS HATLARINDA GEÇERLİ OLAN ABONMAN KARTLARI, TOPLU TAŞIMAYI KULLANAN ÖĞRENCİ VE SİVİL YOLCULARA DAHA UYGUN MALİYETLERLE SEYAHAT ETME İMKÂNI SUNUYOR.