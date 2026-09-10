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Samsun'da dört ilçede eş zamanlı operasyon: binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 bin 287 sentetik ecza, çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da dört ilçede eş zamanlı operasyon: binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da dört ilçede eş zamanlı operasyon: binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

operasyonun detayları:

Çalışmalar kapsamında 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilenler kayıt altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda toplam 7 bin 287 adet sentetik ecza bulundu. Ayrıca 36,17 gram sentetik kannabinoid, 19,30 gram metamfetamin ile 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi. Olay yerinde bir hassas terazi, bir uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca da delil olarak alındı.

Samsun polisi, ele geçirilen malzemeler doğrultusunda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlattı ve soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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