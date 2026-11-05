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Ortaokul öğrencileri Van Gölü kıyısında temizlikle çevre bilincini artırıyor

Ahlat'ta hayata geçirilen Mavi Göl Temiz Kıyı projesiyle ortaokul öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı; hedef çevre bilincini artırmak, kıyıları korumak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Ortaokul öğrencileri Van Gölü kıyısında temizlikle çevre bilincini artırıyor

Ahlat'ta sahil temizliği:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçirilen Mavi Göl Temiz Kıyı projesi kapsamında ortaokul öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sahile dağılan öğrenciler, kıyı boyunca atıkları toplayarak çevre temizliğine katkıda bulundu.

Protokol ve amaçlar:

Etkinlik, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Ahlat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Projenin amacı gençlerde ve çocuklarda çevre duyarlılığı oluşturmak, temizliğe teşvik etmek ve kıyı alanlarının korunmasını sağlamaktır.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, çevre duyarlılığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün ‘Mavi Göl Temiz Kıyı’ projesi kapsamında kaymakamlığımız ve millî eğitim müdürlüğümüzle birlikte bir proje başlattık. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bilinçlendirmek, temizliğe özendirmek ve çevre hassasiyetlerini geliştirmek amacıyla böyle bir projeye imza attık. Protokolümüzle birlikte projeyi çocuklarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Ahlat’ta kıyılarımızda temizlik çalışmalarımıza devam ediyor, çöplerimizi topluyoruz. Aslında çocuklarımız aracılığıyla tüm Türkiye’ye mesaj vermek istiyoruz. Çevremizi temiz tutalım. Çünkü Peygamber Efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız temizliğe en fazla önem vereninizdir’ buyuruyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı temizliğe dikkat etmeye, çevremizi temiz tutmaya ve özellikle Van Gölü’ne sahip çıkmaya davet ediyorum."

Öğrenciler ve etkinliğin sonu:

Etkinliğe katılan öğrenciler, gerçekleştirdikleri çalışmayla çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek Van Gölü'nün kirletilmemesi ve doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini vurguladılar. Çalışma, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Etkinlikte ayrıca Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve Ahlat İlçe Millî Eğitim Müdürü Rafet Akgün de yer alarak öğrencilere eşlik etti ve projeye destek verdi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN “MAVİ GÖL TEMİZ KIYI” PROJESİ KAPSAMINDA ORTAOKUL...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN “MAVİ GÖL TEMİZ KIYI” PROJESİ KAPSAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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