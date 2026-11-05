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Düzce'de kışa hazırlık: 6400 kcal altı kömürle mücadele başladı

Düzce Belediyesi, 2026 kış sezonu öncesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi; 6400 kcal altı kömürün satış ve kullanımı yasaklandı, cezalar uygulanacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:10

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de kışa hazırlık: 6400 kcal altı kömürle mücadele başladı

denetimler nasıl yapıldı:

Düzce Belediyesi, 2026 yılı kış sezonu kapsamında hava kalitesini korumak ve merkezde kısa süreli etkili hava kirliliğini azaltmak amacıyla kapsamlı denetimler başlattı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde katı yakıt satan toplam 42 iş yerinde çalışma yürüttü ve satışa sunulan yakıtlardan yaklaşık 540 ton kömür incelendi.

Denetimlerde, Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği gereğince işletmelerin bulundurması gereken Katı Yakıt Satıcısı Belgesi ile Satış İzin Belgesi kontrol edildi. Aynı zamanda torbalardaki uygunluk belge numaraları ve kömürlerin kalorifik değerleri tespit edilerek mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

hukuki çerçeve ve cezai yaptırımlar:

Denetimlerde özellikle dikkat çekilen nokta, Mahalli Çevre Kurulu kararına göre 6400 kcal altında kalorifik değere sahip kömürlerin Düzce merkez ve ilçelerinde satışının ve kullanımının yasak olduğunun hatırlatılması oldu (MÇK kararı: 2021/24). Ekipler, kontroller sırasında Çevre Mühendisi eşliğinde yakıtların standartlara uygunluğunu titizlikle inceledi.

Mevzuata uymayan durumlarda uygulanacak cezalar da esnafa bildirildi: 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli yakıt özelliklerini taşımayan katı yakıtları satan, depolayan veya taşıyanlara 143.791 TL, gerekli belge ve izinleri almadan faaliyet gösterenlere ise 215.693 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

amaç ve ileriye dönük adımlar:

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü açıklamasında, denetimlerin asıl hedefinin mevzuata uygun satışları sağlamak ve kış aylarında şehir merkezinde ani yükselen hava kirliliğini azaltmak olduğu vurgulandı. Denetimler eş zamanlı olarak vatandaşların bilinçlendirilmesine de yöneliktir.

Belediye, standart dışı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi için kontrollerin kış sezonu boyunca devam edeceğini duyurdu ve hem satıcılara hem de tüketicilere yasal yükümlülüklere dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

DÜZCE BELEDİYESİ, KIŞ AYLARINDA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA...

DÜZCE BELEDİYESİ, KIŞ AYLARINDA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KATI YAKIT SATIŞ NOKTALARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ BAŞLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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