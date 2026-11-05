Araklı'da 'Yaragar canavarı' avlandı, mahalle sakinleri rahatladı

Olayın gelişimi:

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde uzun süredir görülen ve bölge halkında korku yaratan hayvan, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yaragar mevkiinin ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunması, zaman zaman hayvanın yerleşim alanlarına inmesine ve mahalle sakinlerinin tedirgin olmasına neden oldu. Vatandaşlar, yaşadıkları rahatsızlığı yetkili kurumlara çok sayıda şikâyet dilekçesi vererek iletti.

Yetkili izin ve avın nasıl gerçekleşti:

İhbarlar üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği gerekli kurumlarla irtibata geçerek yaban domuzunun avlanması için yasal izin ve onayları aldı. Araklılı deneyimli avcılar ile av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen büyük yaban domuzu avlandı. Operasyon, yasal prosedürler gözetilerek ve ilgili izinler alınarak yapıldı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve beklenti:

Uzun süredir bölgede yaşayanların gündelik yaşamını etkileyen görüntülerin ardından hayvanın avlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin yaşadığı korku ve endişenin sona ermesi bekleniyor. Yetkililer ve dernek, benzer durumların tekrarlanmaması için bölge halkına bilgi verildiğini ve gerekli önleyici tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti. Olay, yerel toplulukta bir rahatlama hissi yarattı.

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNDE, UZUN SÜREDİR MAHALLE SAKİNLERİNDE KORKU VE ENDİŞEYE NEDEN OLDUĞU BELİRTİLEN VE BÖLGEDE "YARAGAR CANAVARI" OLARAK ANILAN YAKLAŞIK 250-300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ DEV YABAN DOMUZU, GEREKLİ YASAL İZİNLERİN ALINMASININ ARDINDAN AVCILAR TARAFINDAN AVLANDI.