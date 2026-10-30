Samsun'da iki ilçede kumar denetiminde 6 kişiye ceza
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, iskambil kâğıtlarıyla kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
denetim ve uygulanan cezalar:
Polis ekiplerinin Canik ve İlkadım'da iki iş yerinde yaptığı kontrollerde toplam 6 kişinin iskambil kâğıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi. Denetimler sonucunda Canik ilçesinde 2 kişiye 23 bin 208 lira, İlkadım ilçesinde 4 kişiye 46 bin 416 lira olmak üzere toplam 69 bin 624 lira idari para cezası kesildi.
Denetimlerde kumar oynanan masalarda bulunan 3 bin 300 lira nakit paraya ve kumarda kullanılan iskambil kâğıtlarına el konuldu.
iş yeri sorumluları hakkında adli işlem:
İş yeri sorumluları H.S. (48) ve S.D. (35) yakalanarak, "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.
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