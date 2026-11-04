Samsun'da makak maymunun kaynağı araştırılıyor: nakil için protokol işletiliyor

Makak maymun koruma altına alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ekipleri, Samsun'da koruma altına alınan makak cinsi maymunun ilk muayenesini gerçekleştirdi. OMÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, yapılan kontrollerde hayvanın genel sağlık durumunda sorun tespit edilmediğini bildirdi.

Uzman değerlendirmesi ve kaynağa ilişkin bulgular:

Nacar, makakın Türkiye'nin doğal yaban hayatında bulunmayan bir egzotik tür olduğunu belirtti. Uzman, ülke mevzuatı gereği bu türlerin bakımının yasal olmadığını ve bu nedenle maymunun muhtemelen kaçak yollarla ülkeye getirildiği yönünde değerlendirme yapıldığını söyledi. Olayın cezai boyutu ve uygulanacak diğer resmi işlemler yetkili kurumlarca yürütülecek.

Nakil süreci ve kurum koordinasyonu:

Süreç, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile üniversite yönetimi arasında koordineli şekilde ilerliyor. Protokoller doğrultusunda OMÜ ve ilgili birimler iletişim halinde çalışıyor; hedef, hayvanı mümkün olduğunca kısa sürede ve güvenli biçimde transfer etmek. Transfer organizasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve rektörlük onayıyla protokollerde belirlenen uygun bir alana nakil sağlanacak.

SAMSUN’DAKİ MAKAK MAYMUNUNUN KAÇAK YOLLARLA GETİRİLMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR