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Samsun'da meslek komiteleri iş dünyasının ortak aklına dönüşüyor

Samsun TSO'nun 2026-2030 dönemine seçilen 41 meslek komitesi ilk toplantılarını yapıp başkan ve üyelerini belirledi; komiteler sektörün sesi olacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun'da meslek komiteleri iş dünyasının ortak aklına dönüşüyor

meslek komiteleri ilk toplantılarını gerçekleştirdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Samsun TSO) için 2026-2030 döneminde görev yapacak 41 meslek komitesi ilk oturumlarını tamamladı. Toplantılarda komite başkanları, başkan yardımcıları ile bilirkişi asil ve yedek üyelerinin seçimleri yapıldı; komitelerin aylık olağan toplantı takvimleri belirlendi.

çalışma esasları ve bilgilendirme:

Oda sekretaryası tarafından yapılan bilgilendirmede, komite üyelerine meslek komitelerinin çalışma usul ve esasları, odanın kurumsal yapısı, üyelere sunulan hizmetler ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Yeni dönemin öncelikleri ele alınırken, komitelerin görev ve sorumlulukları oda organları arasındaki işleyiş perspektifiyle değerlendirildi.

komitelerin rolü ve beklentiler:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, meslek komitelerinin Oda ile üyeler arasında doğrudan temas sağlayan, sektörlerin sorunlarını ve beklentilerini gündeme taşıyan temel yapılar olduğunu vurguladı. Murzioğlu, komitelerin etkin çalışmasının hem Odanın hizmet kalitesine hem de Samsun iş dünyasının gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Toplantılarda sektörlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, üyelerden gelen görüşlerin ilgili mercilere aktarılması ve çözüm önerilerinin birlikte geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Murzioğlu, 2026-2030 döneminde komitelerin üyelerle güçlü bir iletişim halinde olarak sektörel talepleri değerlendirmesini, çözüm önerileri geliştirmesini ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak projeler üretmesini beklediklerini ifade etti.

Başkan, meslek komitelerinden gelecek görüş, öneri ve değerlendirmelerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalara yol gösterici olacağını belirterek, tüm komitelere ve göreve başlayan üyelere başarı dileklerini iletti.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (TSO) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK 41 MESLEK KOMİTESİ...

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (TSO) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK 41 MESLEK KOMİTESİ, İLK TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ. MESLEK KOMİTELERİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPAN SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, “MESLEK KOMİTELERİMİZ, İŞ DÜNYAMIZIN ORTAK AKLINI VE SEKTÖREL TEMSİL GÜCÜNÜ YANSITAN EN ÖNEMLİ YAPILARIMIZDIR” DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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