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Gaziantep borsasında TİGEM ürünleri rekabetçi açık artırmayla alıcı buldu

GTB'de düzenlenen ihalede TİGEM Ceylanpınar'ın 2026 mahsulü 15 bin 411,44 ton buğday ve 20 ton nohut, rekabetçi açık artırmayla güvenli alıcı buldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep borsasında TİGEM ürünleri rekabetçi açık artırmayla alıcı buldu

ihalelerin kapsamı:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinin 2026 yılı üretimi olan 15 bin 411,44 ton buğday ile 20 ton nohut açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Organizasyon, GTB GATEM Buğday Pazarı Tescil Bürosu Satış Salonu'nda gerçekleştirildi ve alıcılar ile üreticiler güvenilir piyasa koşullarında bir araya getirildi.

İhaleler iki ayrı oturumda yapıldı. İlk ihalede toplam 15 bin 411,44 ton mahsul buğday, 31 ayrı parti halinde alıcıların tekliflerine sunuldu. İkinci ihalede ise 20 ton mahsul nohut tek parti olarak açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. Açık artırma yöntemi, ürünlerin rekabetçi şartlarda fiyatlanmasına olanak sağladı ve piyasada şeffaflık sağlamak amacıyla tercih edildi.

GTB'nin rolü ve değerlendirmeler:

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TİGEM ihalelerinin Gaziantep'in tarımsal ürün ticaretindeki konumunu pekiştirdiğini vurguladı. Akıncı, Gaziantep'in yalnızca ürünlerin işlendiği bir merkez olmadığını, geniş bir coğrafyanın ticaretine yön veren önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Akıncı'ya göre güçlü tarıma dayalı sanayi altyapısı, gelişmiş ticaret ağı ve köklü borsacılık geleneği şehrin bu alandaki önceliklerini oluşturuyor. GTB olarak amaçlarının tarımsal ürün ticaretinin güvenilir, şeffaf ve kurallara dayalı bir zeminde sürmesini sağlamak olduğunu ifade etti ve TİGEM ile sürdürülen iş birliğinin bu hedefe katkı sunduğunu ekledi.

Organizasyonun, ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesinde organize piyasaların önemini ortaya koyduğunu söyleyen Akıncı, üretimin sürdürülebilirliği kadar ürünlerin doğru piyasa mekanizmalarında değerlendirilmesinin de kritik olduğuna dikkat çekti. GTB, benzer ihalelere ev sahipliği yapmaya devam ederek hem Gaziantep'in ticaret hacmini güçlendirmeyi hem de tarım sektörünün gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Gerçekleştirilen ihaleler, bölgedeki alıcı ve üreticilere rekabetçi ve şeffaf bir platform sağlaması bakımından önem taşıyor. TİGEM'in Ceylanpınar Tarım İşletmesinden çıkan 2026 mahsulü ürünlerin geniş bir pazarda değerlendirilmesi, fiyat oluşumunun sağlıklı zeminlerde gerçekleşmesine destek oldu ve GTB'nin rolünü bir kez daha öne çıkardı.

TİGEM’İN 15 BİN TONU AŞAN BUĞDAY VE NOHUT İHALELERİ GTB’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TİGEM’İN 15 BİN TONU AŞAN BUĞDAY VE NOHUT İHALELERİ GTB’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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