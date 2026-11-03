Dolar 49,9938 +0,04%
Euro 55,9311 +0,01%
Bist 11.011,12 +0,45%
Altın Gram 6.291,28 -1,40%
EUR/USD 1,1182 -0,08%
Brent Petrol 105,90 +1,08%
--°

Samsun'da Muzaffer Önder parkta anıldı, altyapı mirası öne çıkarıldı

Muzaffer Önder, vefatının 21. yılında adının verildiği parkta yol arkadaşları ve Yeni Parti üyeleri tarafından anıldı; altyapı vurgulandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da Muzaffer Önder parkta anıldı, altyapı mirası öne çıkarıldı

Samsun'da anma töreni

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, vefatının 21. yılında adının verildiği parkta düzenlenen etkinlikle anıldı. Şehrin sevilen simalarından olan Önder, 26 Mart 1989 tarihinde seçildiği Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıl, 23 gün başkanlık yaptı. 21 yıl önce Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için tören, Muzaffer Önder Parkı'nda gerçekleştirildi.

Törenin ayrıntıları:

Anma programı, Önder'in büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Yol arkadaşları adına konuşan İlkadım Belediye Meclis Üyesi Cengiz Akşan, Önder'in Samsun halkı ve belediye çalışanları tarafından çok sevildiğini vurgulayarak kendisine Allah'tan rahmet diledi. Törene Yeni Parti mensupları ile eski çalışma arkadaşları katıldı ve anılar paylaşıldı.

Önder'in altyapı yaklaşımı vurgulandı:

Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ konuşmasında Önder'in kent için tercih ettiği önceliği öne çıkardı ve mühendislere atıfta bulunarak altyapının önemini anlattı. Özdağ konuşmasında şunları söyledi: Samsun’un kurucu büyükşehir belediye başkanı Muzaffer Önder’i aramızdan ayrılışının 21. yılında anıyoruz. Mühendislikte değişmeyen bir kural vardır: Görünmeyen iş, görünen işten önce gelir. Altyapı kurulmadan üst yapılar inşa edilemez. Temel atılmadan kat çıkılmaz. Muzaffer Başkan bu kuralı şehre uyguladı. Kurdele kesilecek, fotoğrafı verilecek işlerden önce toprağın altına baktı: Kanalizasyona, yağmur suyuna, içme suyuna. Bu işler kolay oy getirmez, çünkü kimse yerin altındaki boruyu görmez. Ama sağanakta sokağın su altında kalmaması, musluktan temiz suyun akması o görünmeyen emeğin eseridir. Bugün Muzaffer Önder’i anarken geçmişe özlem duymakla yetinemeyiz. Onun bıraktığı ölçüyü bugüne taşımak zorundayız

Törenin ardından Önder, Bafra Kolay bölgesindeki kabrinde de anıldı ve katılımcılar burada dualarla anma programını tamamladı.

SAMSUN&#039;UN ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER ÖNDER, VEFATININ 21. YILINDA ADININ VERİLDİĞİ...

SAMSUN'UN ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER ÖNDER, VEFATININ 21. YILINDA ADININ VERİLDİĞİ PARKTA ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mahalleli davul ve klarnetle Mehmet Sarıkaya'ya geçmiş olsun dedi
images

Denizli sanayi odası başkanından Ahmet Nazif Zorlu'ya vefa ve başsağlığı mesajı
images

Haliliye’de gönül sofraları: her gün 1.119 haneye sıcak yemek
images

Odun ateşinde oğlunun yarınlarına hamur yoğuran anne

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

Yaralı gökdoğan duyarlı vatandaş sayesinde Bursa'da bakıma alındı

Ceylanpınar'da jandarmanın operasyonuyla 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gölet bakımlarıyla kırsal alanda içme suyu kapasitesi artırıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı