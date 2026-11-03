Samsun'da Muzaffer Önder parkta anıldı, altyapı mirası öne çıkarıldı

Samsun'da anma töreni

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, vefatının 21. yılında adının verildiği parkta düzenlenen etkinlikle anıldı. Şehrin sevilen simalarından olan Önder, 26 Mart 1989 tarihinde seçildiği Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıl, 23 gün başkanlık yaptı. 21 yıl önce Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için tören, Muzaffer Önder Parkı'nda gerçekleştirildi.

Törenin ayrıntıları:

Anma programı, Önder'in büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Yol arkadaşları adına konuşan İlkadım Belediye Meclis Üyesi Cengiz Akşan, Önder'in Samsun halkı ve belediye çalışanları tarafından çok sevildiğini vurgulayarak kendisine Allah'tan rahmet diledi. Törene Yeni Parti mensupları ile eski çalışma arkadaşları katıldı ve anılar paylaşıldı.

Önder'in altyapı yaklaşımı vurgulandı:

Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ konuşmasında Önder'in kent için tercih ettiği önceliği öne çıkardı ve mühendislere atıfta bulunarak altyapının önemini anlattı. Özdağ konuşmasında şunları söyledi: Samsun’un kurucu büyükşehir belediye başkanı Muzaffer Önder’i aramızdan ayrılışının 21. yılında anıyoruz. Mühendislikte değişmeyen bir kural vardır: Görünmeyen iş, görünen işten önce gelir. Altyapı kurulmadan üst yapılar inşa edilemez. Temel atılmadan kat çıkılmaz. Muzaffer Başkan bu kuralı şehre uyguladı. Kurdele kesilecek, fotoğrafı verilecek işlerden önce toprağın altına baktı: Kanalizasyona, yağmur suyuna, içme suyuna. Bu işler kolay oy getirmez, çünkü kimse yerin altındaki boruyu görmez. Ama sağanakta sokağın su altında kalmaması, musluktan temiz suyun akması o görünmeyen emeğin eseridir. Bugün Muzaffer Önder’i anarken geçmişe özlem duymakla yetinemeyiz. Onun bıraktığı ölçüyü bugüne taşımak zorundayız

Törenin ardından Önder, Bafra Kolay bölgesindeki kabrinde de anıldı ve katılımcılar burada dualarla anma programını tamamladı.

SAMSUN'UN ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER ÖNDER, VEFATININ 21. YILINDA ADININ VERİLDİĞİ PARKTA ANILDI.