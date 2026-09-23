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Samsun'da narkotik operasyonunda 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Samsun'da narkotik ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (25) yakalandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da narkotik operasyonunda 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Samsun'da aranan şahsın yakalanması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (25) yakalandı.

yakalama sürecinin detayları

Yetkililer, yürütülen araştırma ve takip sonucunda şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şahsın adli makamların bilgisine sunulmak üzere işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

adli süreç ve yönlendirme

Gözaltına alınan D.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili mercilere sevk edildi. Soruşturmanın mevcut bilgilerine göre şahsın hakkında kesinleşmiş cezanın uygulaması için gerekli yasal süreç işletilecek.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇUNDAN HAKKINDA 10 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇUNDAN HAKKINDA 10 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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