Samsun'da seralarda alternatif üretim: Çarşamba'da ejder meyvesi örneği

ziyaret ve üretim değerlendirmesi:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba ilçesinde ejder meyvesi üretimi yapan girişimci Neşe Özbek'in 480 metrekarelik serasını ziyaret etti. Ziyarete Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve il ile ilçe müdürlüğünden teknik personeller katıldı.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Yılmaz, üretim süreçleri, seranın verimliliği ve pazarlama imkanları hakkında bilgi alarak, üreticinin bölge tarımına sağladığı katma değer ve girişimci cesareti nedeniyle Özbek ve ailesini tebrik etti.

seranın özellikleri ve üretim süreci:

Neşe Özbek, çalışmayı anlatırken fındığa alternatif arayışıyla başladığını ve yaklaşık dört yıl önce fidan dikimiyle tesisi kurduklarını söyledi. Serada 100 direğin etrafına yerleştirilen toplam 400 fidan bulunuyor. Ejder meyvesinin görsel olarak çekici olduğunu ve bölgede kontrollü örtüaltı şartlarında başarılı şekilde yetiştirilebildiğini belirtti.

Özbek, ejder meyvesinin çelikle çoğaltılabildiğini, bu nedenle fidan üretimi yaptıklarını ve hem şehir içine hem de şehir dışına fidan gönderdiklerini aktardı. Son iki yıldır hem meyve hem de fidan satışına başladıklarını söyleyen Özbek, bu yıl meyvenin kilosunu 250 TL'den, adetini 100 TL'den, fidanın adet fiyatını ise 120 TL olarak satışa sunduklarını ifade etti.

bölgeye etkisi ve teknik uyarılar:

İl Müdürü Kemal Yılmaz, örtüaltı yetiştiriciliğinin birim alandan sağladığı yüksek gelir nedeniyle karlı olduğunu; bu seradan bu yıl yaklaşık 1 ton ürün beklendiğini ve piyasada ejder meyvesinin kilogram fiyatının 100–200 TL arasında alıcı bulduğunu aktardı. Yılmaz, ejder meyvesinin eksi derecelere karşı hassas olması nedeniyle açık alanda yetiştirilemeyeceğini, kış aylarında seralarda ısıtma yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, hassas ürünlerde bakım ve ısıtma ihmalinin tüm tesisin zarar görmesine yol açabileceğine dikkat çekti ve zamanında doğru müdahale ile başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Ayrıca ejder meyvesinin yüksek antioksidan ve C vitamini içeriğiyle besin değeri yüksek bir ürün olduğunu, İl Müdürlüğü olarak üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek için saha çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonrası serada olgunlaşmış ejder meyveleri hasat edildi.

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ KEMAL YILMAZ, ÇARŞAMBA İLÇESİNDE FINDIĞA ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK EJDER MEYVESİ YETİŞTİREN KADIN GİRİŞİMCİ NEŞE ÖZBEK’İN SERASINI ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.