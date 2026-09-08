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Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

Bakan Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 83–84 bin varile çıktığını, terörün gerilemesinin bölgeye yatırım ve istihdam sağladığını söyledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

bayraktar'ın çorum ziyareti ve enerji vurgusu

Çorum'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında enerji, savunma sanayii ve gıda güvenliğini ana hedefler olarak sıraladı. Bayraktar, bölgedeki güvenlik iyileşmeleri sonrasında başlayan arama ve üretim faaliyetlerinin Gabar'da dikkate değer bir üretim seviyesine ulaştırdığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nın üç odağı:

AK Parti Çorum Teşkilatı ziyaretinde konuşan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun son 24 yılda yapılan dönüşümlerin gelecek hedeflerine nasıl taşınacağını ortaya koyduğunu belirtti. Bu vizyonda milli savunma sanayii, gıda güvenliği ve enerji bağımsızlığı öncelikli alanlar olarak tanımlandı. Savunma sanayisinin gelişiminde Çorum'un önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu vurgulayan bakan, bu alanda son 20 yılda atılan adımlara dikkat çekti.

Gabar keşfi, üretim ve bölgesel dönüşüm:

Bayraktar, 2021 yılı Eylül ayında kayda geçen keşfi hatırlatarak, yeraltındaki petrolün ancak bölge güvenli hale getirilince çıkarılabildiğini söyledi. Bakan, şu anda Gabar'da günlük 83-84 bin varil üretim seviyesine gelindiğini belirtti ve küresel enerji krizinde her üretilen varil ile her bir doğal gaz metreküpünün ülke için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Şırnak'taki çalışmaları da aktaran Bayraktar, bölgede yaklaşık 700 kilometre yol yapıldığını, yüzlerce kuyu açıldığını ve binlerce vatandaşın istihdam edildiğini söyledi. Bu yatırımların, gençlere ve ailelere ekonomik alternatifler sunduğunu; önceki dönemde bazıları için tek seçenek olan teröre yönelmenin azalmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bakan, Çorum programı kapsamında vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyeceklerini; enerji altyapısı, doğal gaz dağıtımı, sanayi ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını etraflıca değerlendireceklerini belirtti. Terörsüz bölgelerin yaygınlaşmasının refah, sosyal barış ve kalkınma üzerinde belirgin etkileri olacağını vurguladı.

ÇORUM’DA KONUŞAN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ...

ÇORUM’DA KONUŞAN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, "ŞU ANDA DÜNYADA BÜYÜK BİR ENERJİ KRİZİ VAR. BU ENERJİ KRİZİNİN OLDUĞU BİR ORTAMDA TÜRKİYE'NİN HER ÜRETTİĞİ VARİL, HER ÜRETTİĞİ DOĞAL GAZ METREKÜPÜ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ. ŞİMDİ 83-84 BİN VARİL GÜNLÜK ÜRETİMLERE GELDİĞİMİZ BİR GABAR'DAN BAHSEDİYORUZ" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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