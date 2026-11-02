Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 61 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun genel görünümü

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyon kapsamında farklı suçlardan aranan çok sayıda kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi.

uyuşturucuya ilişkin yakalamalar:

Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan birinin 17 yıl 3 ay 15 gün, birinin 10 yıl 5 ay, iki kişinin 10'ar yıl, bir kişinin 8 yıl 4 ay, bir kişinin 4 yıl 7 ay ve iki kişinin 4 yıl 2'şer ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalandı; bunlar arasında 15 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olan bir hükümlü de yer aldı.

diğer suçlar ve toplam bilanço:

Diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile çeşitli suçlardan ifadeye çağrılmak üzere aranan 28 şahıs da ekipler tarafından yakalandı. Son dönemdeki operasyonlarda 33'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve 28'i ifadeye yönelik aranan olmak üzere toplam 61 şahıs ele geçirildi.

Yakalamalar, soruşturma ve adli işlemler kapsamında ilgili birimlere bildirilerek işlem yapılmaya devam edilmektedir.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, ARALARINDA 17 YIL 3 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜNÜN DE OLDUĞU 61 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.