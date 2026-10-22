Samsun'da vakıfların sosyal destekleri ve uygulamaları masaya yatırıldı

Samsun valiliğinde performans değerlendirme toplantısı yapıldı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Samsun'un 17 ilçesinde faaliyet yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışma performansı kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya ilçe kaymakamları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü katıldı.

Hedefler ve öncelikli destek kalemleri:

Gündemde ailelerin korunması ve güçlendirilmesi öncelikli yer tuttu. Toplantıda, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi, çocuk ve doğum yardımları ile yeni evlenecek gençlere yönelik desteklerin etkinliğinin artırılması üzerinde duruldu. Katılımcılar, kaynakların ulaşılabilirliğini ve düzenli takip mekanizmalarını güçlendirme gereğini vurguladı.

Bakım hizmetleri ve programların koordinasyonu:

Ayrıca toplantıda yaşlı ve engelli vatandaşların bakımıyla ilgili uygulamalar da değerlendirildi. Vefa Programı ve Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkililiği, hizmet sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İlçe temsilcileri sahadan gelen talepleri paylaşarak uygulama farklılıklarının giderilmesine yönelik adımlar önerdi.

Toplantı sonucunda sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha koordineli sunulmasına ve vakıf performans ölçümlerinin düzenli hale getirilmesine yönelik kararların takip edileceği bildirildi. Yetkililer, aile odaklı ve kapsayıcı bir yaklaşımın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

SAMSUN’DA 17 İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ÇALIŞMALARI, VALİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI. TOPLANTIDA AİLELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ, SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRİLDİ.