Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Samsun'da vakıfların sosyal destekleri ve uygulamaları masaya yatırıldı

Samsun'da valilikte yapılan toplantıda 17 ilçede faaliyet gösteren vakıfların aile güçlendirme, çocuk-doğum yardımları ve yaşlı bakım programları değerlendirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da vakıfların sosyal destekleri ve uygulamaları masaya yatırıldı

Samsun valiliğinde performans değerlendirme toplantısı yapıldı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Samsun'un 17 ilçesinde faaliyet yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışma performansı kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya ilçe kaymakamları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü katıldı.

Hedefler ve öncelikli destek kalemleri:

Gündemde ailelerin korunması ve güçlendirilmesi öncelikli yer tuttu. Toplantıda, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi, çocuk ve doğum yardımları ile yeni evlenecek gençlere yönelik desteklerin etkinliğinin artırılması üzerinde duruldu. Katılımcılar, kaynakların ulaşılabilirliğini ve düzenli takip mekanizmalarını güçlendirme gereğini vurguladı.

Bakım hizmetleri ve programların koordinasyonu:

Ayrıca toplantıda yaşlı ve engelli vatandaşların bakımıyla ilgili uygulamalar da değerlendirildi. Vefa Programı ve Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkililiği, hizmet sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İlçe temsilcileri sahadan gelen talepleri paylaşarak uygulama farklılıklarının giderilmesine yönelik adımlar önerdi.

Toplantı sonucunda sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha koordineli sunulmasına ve vakıf performans ölçümlerinin düzenli hale getirilmesine yönelik kararların takip edileceği bildirildi. Yetkililer, aile odaklı ve kapsayıcı bir yaklaşımın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

SAMSUN’DA 17 İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ÇALIŞMALARI...

SAMSUN’DA 17 İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ÇALIŞMALARI, VALİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI. TOPLANTIDA AİLELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ, SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gönüllüler Elazığ'da komşuluğun sıcaklığını turşuya dönüştürdü
images

Cumayeri'nde su kaynakları için teknik revizyon: bulanıklığa kalıcı müdahale
images

Dereköy'de şehit Fatih Seven için dualar yükseldi
images

Cumayeri'nde kadın çiftçiler tarıma ve kırsala katkılarını paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi