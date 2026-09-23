Samsun'da yıllık 7 milyon kesme çiçek üretimiyle büyüme ve katma değer hedefi

Samsun'da 92 dekar alanda yürütülen kesme çiçek üretimi, kentte süs bitkileri üretiminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İl genelinde yaklaşık 238 dekar alanda süs bitkileri üretilirken, bunların 92 dekarlık kısmında özellikle kesme çiçek yetiştiriciliği yapılıyor ve yıllık üretim 7 milyon adedin üzerinde seyrediyor.

üretim profilinde çeşitlilik ve kapasite:

Kentte başta gül ve gerbera olmak üzere kasımpatı, lilyum, karanfil ve lisianthus gibi türler yetiştiriliyor. Terme'nin Sakarlı Mahallesi'ndeki seralarda üretimi yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerden çalışmalar ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Nazike Taşpınar ve Mustafa Yiğit Öztürk'e ait seralar tek tek gezildi ve üretim uygulamaları değerlendirildi.

hedefler ve üreticilerin talepleri:

Kemal Yılmaz ziyaret sırasında sektördeki hedefin sadece üretim alanını genişletmek olmadığını vurguladı. Açıklamada, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, kaliteli ve standart üretimin artırılması ile pazarlama imkânlarının geliştirilmesi öncelikli hedefler olarak sayıldı. Terme'deki görüşmelerde üreticilerin saha koşullarından kaynaklanan sorunları ve sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ KEMAL YILMAZ, TERME’NİN SAKARLI MAHALLESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KESME ÇİÇEK SERALARINI ZİYARET EDEREK ÜRETİCİLERDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. YILMAZ, NAZİKE TAŞPINAR VE MUSTAFA YİĞİT ÖZTÜRK’E AİT SERALARDA İNCELEMELERDE BULUNDU.