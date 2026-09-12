Divriği Gündüren'de 11 aylık Büşra için kapsamlı arama başlatıldı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde 11 aylık Büşra B.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İhbar, köyde hayvancılıkla uğraşan E.B. (27) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, köy ve çevresinde koordineli bir çalışma yürütüyor. Sevk edilen ekipler arasında AFAD, jandarma ve komando timleri yer aldı.

Olayın gelişimi:

İhbar sonrası ekipler derhal Gündüren köyüne intikal etti ve olay yerine yakın alanlarda tarama başlattı. Yerel ekiplerin yönlendirmesiyle arama sahası belirlenerek sistemli bir tarama planı uygulandı.

Arama yöntemleri ve kullanılan ekipmanlar:

Aramalarda AFAD, komando ve jandarma ekiplerinin yanı sıra yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeği kullanıldığı bildirildi. Ekipler, köy çevresi ve yakın ormanlık alanlarda aramayı sürdürüyor.

Arama çalışmaları devam ediyor; yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

SİVAS'TA 11 AYLIK BÜŞRA B.'NİN KAYBOLMASI SONRASI JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.