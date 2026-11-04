Samsunspor için çıkış maçı: Konyaspor önünde umut ve sorumluluk

basın açıklamasının özeti:

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada takımın içinde bulunduğu duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Çakır, Trendyol Süper Lig'de güç kaybettikleri bir dönemi geride bırakmak istediklerini belirterek, önlerindeki Konyaspor maçını 'çıkış maçı' olarak gördüklerini ifade etti.

Çakır, geçen hafta Başakşehir maçında beklenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek, bugün itibarıyla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Kulübün hedefi bu hafta puan alarak üst sıralara tırmanmak ve ligdeki durumlarını düzeltmek.

kadro ve sakatlık bilgileri:

Açıklamada oyuncu durumuna da değinen Çakır, Emre Kılınç'ın sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladığını ve Cumartesi gününe kadar hazır olması halinde teknik heyetin görev verebileceğini söyledi. Buna karşın Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in halen sakat oldukları ve bu hafta forma giyemeyecekleri bildirildi.

Çakır, takımın son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçların farkında olduklarını ve özellikle ilk haftalardaki kadro değişikliklerinin etkisini vurguladı. İlk iki maçın ardından kadrodan ayrılan dört oyuncunun takımı etkilediğini, eldekilerin genç olduğunu ve zamanla tecrübe kazanacaklarını belirtti.

teknik heyet, yönetim ve taraftar beklentileri:

Teknik heyetin göreve gelişinin üzerinden üç hafta geçtiğini hatırlatan Çakır, geçen hafta denenen taktiksel değişikliğin ardından bu hafta hocanın alacağı kararı kendisinin değerlendireceğini söyledi. Puan almanın aciliyeti üzerinde duran Çakır, 'maç kazanma ve kazanamama psikolojisi' konusunda oyuncularla görüşmeler yapıldığını ve olumsuz havanın kırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Yönetim cephesinde ise devre arasına kadar alınabilecek puanlara odaklanıldığını ve devre arasında Yüksel Yıldırım'ın işaret ettiği şekilde takviyelerin yapılmasının planlandığı ifade edildi. Çakır, Samsunspor'un mevcut konumunun kulübe yakışmadığını ve bu durumdan kurtulacaklarına inandıklarını ekledi.

taraftara çağrı ve bilet düzenlemesi:

Taraftarın maçlardaki itici gücüne vurgu yapan Çakır, bu maç için kale arkası tribün bilet fiyatlarını 55 lira'ya indirdiklerini, diğer tribünlerde ise bilet fiyatlarının 355 lira olduğunu açıkladı. Çakır, sosyal medyadaki destek paylaşımlarını okuduklarını, Samsun'un bir spor ve futbol şehri olduğunu ve taraftarların stadyumu doldurarak takıma destek vereceğine inandıklarını belirtti.

Son olarak Çakır, başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak bu maçın öneminin bilincinde olduklarını vurgulayıp, 'inşallah taraftarlarımızın büyük desteğiyle cumartesi günü Konyaspor'u yenerek çıkış maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz' diyerek taraftara çağrı yaptı. Kulüp, hedef olarak maçtan sonra hem saha içinde hem de tribünde olumlu bir atmosfer oluşturup stadyumu mutlu ayrılacak bir tabloyla terk etmeyi gösteriyor.

SAMSUNSPOR BASIN SÖZCÜSÜ VE İCRA KURULU ÜYESİ SUAT ÇAKIR