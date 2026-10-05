Sanal bahis ve kumarın vergi, güvenlik ve aile maliyeti Eskişehir'de konuşuldu

Eskişehir'de sanal bahis ve kumarın boyutları masaya yatırıldı

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Eskişehir Adliyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" fakülte amfisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panele Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, adli yargı mensupları, akademisyenler ve çok sayıda hukuk fakültesi öğrencisi katıldı. Etkinlikte, sanal ortamda hızla yayılan bahis ve şans oyunlarının hukuki, cezai ve toplumsal yönleri kapsamlı şekilde tartışıldı.

Yasa dışı bahisin üç temel tehdidi:

Ferhat Deniz, öğrencisi olduğu fakülteye başsavcı olarak dönmenin gururunu dile getirirken yasa dışı bahisle mücadelede kurumlarının kararlı olduğunu vurguladı. Başsavcı, yasa dışı bahsin özellikle üç ana tehlikesine dikkat çekti: devletin vergi kaybı, kaçırılan gelirlerin terör ve suç örgütlerinin finansmanında kullanılması ve bahis hesabı ya da paraya bulaşan kişilerin aile yapısının bozulması.

Konuşmasında, "Bedava peynir fare kapanında olur" ifadesini kullanan Başsavcı, kolay para vaadinin sıkıntıya dönüştüğünü, bazı vakalarda intihara ve aile düzeninin çökmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kolluk birimleri ve jandarma ile düzenli değerlendirmeler yaptığını aktardı.

Dijital mecralar, bağımlılık ve toplumsal uyarı:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise bahis ve kumarın toplumda bir bağımlılık ve hastalık haline geldiğini vurguladı. Rektör, dijital platformlarda gizlenen tehlikelere dikkat çekerek, merhum yazar Alev Alatlı'nın "Her yasal hak helal değildir" sözünü hatırlattı. Adıgüzel, yasa dışının yanı sıra yasal görünen uygulamaların da sorgulanması gerektiğini; oturduğu yerden, emek sarf etmeden kazanılan paranın ahlaki ve toplumsal açıdan sorunlu olduğunu belirtti.

Rektör, mobil uygulamalarda ve yayın akışlarında yer alan bahis reklamlarının kullanıcıyı nasıl hedeflediğine işaret etti ve bu uygulamaların neden bedava sunulduğuna dair sorgulama çağrısı yaptı. Genç hukukçulara ve toplumun tüm kesimlerine kötü alışkanlıklardan uzak durma sorumluluğu düştüğünü ifade etti.

Panel kapsamında sunumlar ve soru-cevap bölümünde, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede mevcut hukuki mekanizmalar, cezai yaptırımlar ile toplumsal önleme stratejileri ele alındı. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

FERHAT DENİZ