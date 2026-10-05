Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,0814 -0,33%
Bist 12.435,78 +1,35%
Altın Gram 6.577,70 +0,00%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 101,71 -0,53%
--°

Sanal bahis ve kumarın vergi, güvenlik ve aile maliyeti Eskişehir'de konuşuldu

Anadolu Üniversitesi'ndeki panelde, yasa dışı ve dijital bahislerin vergi kaybı, terör finansmanı riski ve aileleri yıkan bağımlılık boyutları ele alındı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 16:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sanal bahis ve kumarın vergi, güvenlik ve aile maliyeti Eskişehir'de konuşuldu

Eskişehir'de sanal bahis ve kumarın boyutları masaya yatırıldı

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Eskişehir Adliyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" fakülte amfisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panele Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, adli yargı mensupları, akademisyenler ve çok sayıda hukuk fakültesi öğrencisi katıldı. Etkinlikte, sanal ortamda hızla yayılan bahis ve şans oyunlarının hukuki, cezai ve toplumsal yönleri kapsamlı şekilde tartışıldı.

Yasa dışı bahisin üç temel tehdidi:

Ferhat Deniz, öğrencisi olduğu fakülteye başsavcı olarak dönmenin gururunu dile getirirken yasa dışı bahisle mücadelede kurumlarının kararlı olduğunu vurguladı. Başsavcı, yasa dışı bahsin özellikle üç ana tehlikesine dikkat çekti: devletin vergi kaybı, kaçırılan gelirlerin terör ve suç örgütlerinin finansmanında kullanılması ve bahis hesabı ya da paraya bulaşan kişilerin aile yapısının bozulması.

Konuşmasında, "Bedava peynir fare kapanında olur" ifadesini kullanan Başsavcı, kolay para vaadinin sıkıntıya dönüştüğünü, bazı vakalarda intihara ve aile düzeninin çökmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kolluk birimleri ve jandarma ile düzenli değerlendirmeler yaptığını aktardı.

Dijital mecralar, bağımlılık ve toplumsal uyarı:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise bahis ve kumarın toplumda bir bağımlılık ve hastalık haline geldiğini vurguladı. Rektör, dijital platformlarda gizlenen tehlikelere dikkat çekerek, merhum yazar Alev Alatlı'nın "Her yasal hak helal değildir" sözünü hatırlattı. Adıgüzel, yasa dışının yanı sıra yasal görünen uygulamaların da sorgulanması gerektiğini; oturduğu yerden, emek sarf etmeden kazanılan paranın ahlaki ve toplumsal açıdan sorunlu olduğunu belirtti.

Rektör, mobil uygulamalarda ve yayın akışlarında yer alan bahis reklamlarının kullanıcıyı nasıl hedeflediğine işaret etti ve bu uygulamaların neden bedava sunulduğuna dair sorgulama çağrısı yaptı. Genç hukukçulara ve toplumun tüm kesimlerine kötü alışkanlıklardan uzak durma sorumluluğu düştüğünü ifade etti.

Panel kapsamında sunumlar ve soru-cevap bölümünde, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede mevcut hukuki mekanizmalar, cezai yaptırımlar ile toplumsal önleme stratejileri ele alındı. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

FERHAT DENİZ

FERHAT DENİZ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havza MYO'da yeni öğrenciler için yol gösterici uyum programı
images

Muğla'da mesleki eğitimin gündemine odaklandı: Macit Atatürk MTAL'de inceleme ya...
images

Köyden geleceğe bilim köprüsü: Köşk Başçayır Ortaokulu'nda bilim fuarı kapıların...
images

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere kampüste siber güvenlik eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Somali'de uzay limanı inşasına başlandığını ve ay aracının test sürecine girdiğini açıkladı

Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip