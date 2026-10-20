Sanal gerçeklik uygulaması çocukların kırık tedavisinde ağrı ve kaygısını azalttı

Araştırmanın amacı ve yayın bilgisi:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak yürüttüğü çalışma, sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının çocukların tıbbi işlemler sırasında yaşadığı olumsuz deneyimleri azaltıp azaltmayacağını sorguladı. Araştırma, uluslararası bilimsel dergi Journal of Pediatric Nursing'in 2026 sayısında yayımlandı.

Araştırmanın kapsamı ve uygulama yöntemi:

Çalışmada ön kol kemiği kırığı bulunan, ameliyatsız yöntemle yerine oturtulma işlemi yapılacak 6–12 yaş arası 51 çocuk izlendi. İşlem sırasında çocuklara, yaş gruplarına uygun seçilmiş 360 derece video içerikleri VR gözlüğü aracılığıyla izletildi. Araştırmacılar, uygulama öncesi, sırası ve sonrasında çocukların bildirilen ağrı ve korku düzeylerini kaydetti; ayrıca kalp atım hızı ve kandaki oksijen düzeyi gibi fizyolojik göstergeler takip edildi.

Bulgular ve klinik önemi:

Elde edilen sonuçlar, sanal gerçeklik uygulamasının hem subjektif hem de objektif ölçütlerde olumlu etkiler sağladığını gösterdi. VR kullanımının, çocukların işlem sırasındaki ağrı ve korku düzeylerinde anlamlı düşüşe yol açtığı; bunun yanı sıra kalp atım hızı ve oksijen satürasyonunda daha stabil değerler sağlandığı raporlandı. Bulgular, teknoloji destekli dağıtımın kısa vadede hem rahatlatıcı bir dikkat yönlendirme hem de fizyolojik stres tepkilerini azaltma potansiyeline işaret ediyor.

Çalışmanın sorumlusu Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş, çocukların ağrılı tıbbi işlemler sırasında yaşadığı ağrı ve korkunun azaltılmasının tedavi sürecinin daha rahat geçmesi açısından büyük önem taşıdığını; araştırmanın sanal gerçeklik uygulamasının çocukların ağrı ve korkularını azaltmada etkili bir yöntem olabileceğini ve sanal gerçeklik gözlüğünün tedavi sürecini kolaylaştırabileceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca bu tür teknoloji destekli uygulamaların çocuk odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Sonuç olarak çalışma, hastanelerde ve acil servislerde çocukların deneyimini iyileştirmeye yönelik pratik ve ölçülebilir bir müdahale olarak sanal gerçeklik uygulamalarının kullanım potansiyelini destekliyor. Bulguların daha geniş hasta grupları ve farklı işlemlerle tekrarlanması halinde uygulamanın yaygınlaştırılması için güçlü bir dayanak oluşturacağı ifade edilebilir.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ ÇOCUKLARIN AĞRI VE KORKUSUNU AZALTTI