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Sanayi sitesinde dükkanlar zemine batıyor, esnaf yardım istiyor

Bolvadin sanayi sitesinin 9. ve 10. bloklarında derin çatlak ve zemin çökmesi yaklaşık 40 dükkânda hasar oluşturdu; esnaf acil müdahale bekliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:34

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Sanayi sitesinde dükkanlar zemine batıyor, esnaf yardım istiyor

sanayi sitesinde hasarın boyutu:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Sanayi Sitesi'nin 9. ve 10. bloklarında bulunan yaklaşık 40 dükkânda ciddi yapısal hasarlar oluştu. Dükkan duvarlarında oluşan yarıklar ve zeminlerde gözlenen aşağı doğru çökmeler (basma) iş yerlerinde tehlike yaratıyor. Çatlakların genişliği kimi noktalarda yan dükkanların içini rahatlıkla gösterecek boyuta ulaştı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan hava ve kara çekimleri, çatlakların ve çöküntülerin yaygınlığını ve derinliğini belgeledi. Esnaf, görsel kayıtların durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtiyor ve olası daha büyük kazaların önlenmesi için acil inceleme talep ediyor.

esnafın yaşadığı sorunlar ve yapılan geçici müdahaleler:

Fevzi Özdoğan, döşemecilik işi yapan esnaflardan biri olarak yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Özdoğan, dükkanların sıvayıp tamir edilmesine rağmen çatlakların kısa sürede tekrar oluştuğunu, kooperatife bildirmelerine karşın henüz kalıcı bir çözüm sağlanmadığını söyledi. 'Dükkanlar sürekli aşağıya doğru basıyor. Zemin oturduğu için kapılar sıkışıyor; kapıların alt kısımlarını kestirmek zorunda kaldık ama zemin yine aşağıya basmaya devam ediyor,' diyerek acil müdahale talebinde bulundu.

resmi başvurular ve esnafın talebi:

Ahmet Mazlum ise meydana gelen göçükler nedeniyle endişeli olduklarını aktardı. Sanayi Kooperatifi aracılığıyla Bolvadin Kaymakamlığı'na dilekçe verildiğini belirten Mazlum, bir an önce gereğinin yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini ifade etti. Esnaflar, binaların daha büyük bir kazaya yol açmadan yetkili kurumlarca yerinde incelenmesini talep ediyor.

Şu aşamada esnafın öncelikli beklentisi; hasarın kapsamının belirlenmesi, acil güvenlik önlemlerinin alınması ve kalıcı onarım sürecinin başlatılmasıdır. Bölgedeki kameralar ve dron görüntüleri, yetkililerin olay yerine yönlendirilmesi ve hızlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini gösteriyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ SANAYİ SİTESİ’NDE BULUNAN DÜKKANLARDA MEYDANA GELEN DERİN...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ SANAYİ SİTESİ’NDE BULUNAN DÜKKANLARDA MEYDANA GELEN DERİN ÇATLAKLAR VE ZEMİN ÇÖKMELERİ ESNAFI TEDİRGİN EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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