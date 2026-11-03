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Sanayi sitesindeki silahlı kavga sonucu üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde çıkan kavgada bacağından yaralanan A.Ç. ile ilgili E.T., M.T. ve E.M.U. adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sanayi sitesindeki silahlı kavga sonucu üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi

Eskişehir'in 75. Yıl Mahallesi Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesinde iki grup arasında çıkan kavgada, A.Ç. bacağından tabancayla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler bölgeden ayrıldı ve ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Polisin çalışması ve yakalama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen E.T., M.T. ve E.M.U. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve soruşturmanın seyri

Olayla ilgili soruşturma adli makamlar tarafından sürdürülecek. Yaralının durumu ve kavgaya ilişkin ayrıntılar yetkililer tarafından doğrulanacak; ilerleyen süreçte alınacak ek tedbirler ve olası adli işlemler kamuoyuna duyurulacak.

ESKİŞEHİR’DE SANAYİ SİTESİNDE ÇIKAN VE 1 KİŞİNİN TABANCAYLA YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN...

ESKİŞEHİR’DE SANAYİ SİTESİNDE ÇIKAN VE 1 KİŞİNİN TABANCAYLA YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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