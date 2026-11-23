Elazığ Belediyesi kış hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Havaların soğumasıyla birlikte artan bulaşıcı hastalık riskine karşı Elazığ Belediyesi ekipleri harekete geçti. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı belediye otobüslerinde, günlük iç ve dış yıkamanın yanı sıra düzenli dezenfeksiyon uygulamaları artırıldı. Seferden dönen araçlar, Doğukent Mahallesi'ndeki temizlik alanına yönlendirilerek önce dış temizliği, ardından iç detay temizliği yapılıyor.

Günlük uygulamalar:

Belediye ekipleri, otobüsleri sefer aralarında veya sefer sonlarında yıkayıp dezenfekte ediyor. Otobüs şoförü Samet Babamir uygulamaları anlatarak, "Malum kış ayları yaklaştığı için hastalıklar da çoğaldı. Biz de buna istinaden sefer aralarımızda veya her seferin sonunda araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Araçlarımızı günde bir defa veya iki defa iç-dış yıkama ve koltuk temizlemesini yapıyoruz. Bütün araçlarımız zaten işlerini bitirince hemen yıkamaya gelir. Daha sonra arkadaşlarımız vasıtasıyla otobüslerin iç temizliği gerçekleşir. Haftada bir defa da koltuk temizleme işlemi yapılır," dedi.

Amaç ve sonuç:

Yetkililer, yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının temel amacını, kış aylarında yolcuların grip ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini azaltmak ve toplu taşımanın daha sağlıklı kullanılmasını sağlamak olarak belirtiyor. Uygulama, seferlerin yoğun olduğu dönemde vatandaş sağlığının korunmasına odaklanıyor.

HER GÜN BİNLERCE YOLCU TAŞIYAN OTOBÜSLERDE, KIŞA ÖZEL GÜNLÜK TEMİZLİK VE DEZENFEKTE İŞLEMİNE TABİİ TUTULARAK MİKROPLARA KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR