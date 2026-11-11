Sancaktepe'de Paşaköy eğitim köyü vizyonuyla binlerce fidan dikildi

Paşaköy'de 11 Kasım coşkusu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen eş zamanlı fidan dikim etkinliklerinin Sancaktepe durağı Paşaköy Ağaçlandırma Alanı oldu. Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda binlerce fidan toprakla buluşturuldu; etkinlikte siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda gönüllü yer aldı.

Etkinlik ve katılımcılar:

Programda, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin öğrencilerle birlikte fidan dikti ve katılımcılara can suyu verdi. Yeğin, konuşmasında ülke genelinde son yıllarda yaşanan orman yangınlarına dikkat çekti ve ağaçlandırma çabalarının gerekliliğini vurguladı. Başkan Yeğin'in mesajı özetle şuydu: 'Ülkemizin her noktasında fidan dikmeye hep birlikte gayret gösteriyoruz. Ülkemiz yeşil görünse de orman alanlarımız yetersiz.' Ayrıca Yeğin, geçmiş yangınlarda milyonlarca ağacın ve binlerce canlının kaybedildiğini hatırlatarak daha çok ağaç dikmenin şart olduğunu belirtti.

Gelecek planları ve eğitim odaklı yaklaşım:

Yeğin, Paşaköy'de gerçekleştirilen ağaçlandırmanın ötesinde alana ilişkin somut planları da paylaştı. Paşaköy'ün 'Eğitim Köyü' konseptine dönüştürüleceğini söyleyen Yeğin, alanda müfredata uygun derslerin verileceğini ve yaz kamplarının düzenleneceğini müjdeledi. İlçedeki genel yeşillendirme çalışmalarına da değinen başkan, 3-4 yıl içinde ana arterlerde vatandaşların yaz sıcağında gölgesinde rahatça yürüyebileceği yeşil alanlar oluşturulacağını söyledi.

Etkinliğe katılan çocukların coşkusu dikkat çekerken program, Başkan Yeğin'in çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi ve katılımcılara günün anısına fidan takdim edilmesiyle sona erdi. Yerel yetkililer, Paşaköy gibi alanların korunması ve benzer projelerin yaygınlaştırılmasının kent yaşamı ile doğa arasındaki dengeyi güçlendireceğini vurguladı.

Paşaköy'de yıllar önce dikilen çamların bugün koca ağaçlara dönüşmesi, projenin uzun vadeli etkisini gözler önüne serdi; Yeğin'in sözleriyle, '10 yıl sonra yine gelip bugün diktiğimiz bu fidanların gölgesinde oturacağız.'

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN KONUŞMA YAPTI