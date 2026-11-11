Yanan alanlar yeniden yeşerecek: Denizli'de 12 bin 500 fidan toprakla buluştu

Denizli'de ağaçlandırma seferberliği:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denizli'de geniş katılımlı dikim etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü organizasyonuyla Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve 2025 yılında yangından zarar gören alan yeniden ağaçlandırıldı.

Program çerçevesinde törende Yeniköy'deki 30 dekarlık yangın alanına 3 bin 500 fidan dikilirken, il genelinde eş zamanlı olarak belirlenen 15 farklı lokasyonda toplam 12 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu.

katılımcılar ve törenin mottosu:

Törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kurum müdürleri, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosu ile yapıldı.

uzun vadeli hedefler ve yapılan çalışmalar:

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, 2019-2025 dönemindeki çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2019-2025 yılları arasında 197 farklı lokasyonda yaklaşık 378 bin fidan toprakla buluşturuldu. Köle, ilde orman varlığının 579 bin hektar olduğunu ve kentin yüzde 48'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, bu doğal zenginliğin ciddi bir sorumluluk getirdiğini vurguladı.

Köle, konuşmasında ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını; suyun, toprağın, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin güvencesi olduğunu ifade etti. Yangınlardan etkilenen alanların her metrekaresinin başka hiçbir faaliyete izin verilmeden yeniden doğaya kazandırıldığını söyledi ve Yeniköy'deki dikimin bu yaklaşımın bir parçası olduğunu belirtti.

valinin değerlendirmesi:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin son 30 yılda ağaçlandırma alanında dünyada önemli başarı sağladığını hatırlattı. Köşger, Türkiye'nin orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında dördüncü sırada olduğunu; önünde Çin, Rusya ve Hindistan bulunduğunu belirtti. Bu başarının duyarlı gençler, çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştiğini söyledi ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasıyla gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakma hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar sahada fidanları dikerek ilk can suyunu verdi. Tören, yerel toplulukların ve kurumların iş birliğiyle yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının sembolik ve somut bir gösterisi olarak kayda geçti.

Etkinlikler boyunca, Yeniköy ve diğer lokasyonlarda yapılan dikimler hem yangından etkilenen alanların onarımına katkı sağladı hem de il genelindeki karbondioksit tutma kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların parçası oldu. Denizli'deki çalışmalar, bölgenin orman varlığını koruma ve geliştirme çabalarının sürekliliğinin bir göstergesi sayılıyor.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DENİZLİ’DE BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU. DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA PAMUKKALE İLÇESİNE BAĞLI YENİKÖY MAHALLESİ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, 2025 YILINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN ALAN YENİDEN AĞAÇLANDIRILDI.