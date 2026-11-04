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Sandıklı'da çiftçiye saha desteği: hayvan sağlığı için denetimler genişletildi

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, saha denetimi, takip ve üretici bilgilendirmeleriyle bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine odaklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Sandıklı'da çiftçiye saha desteği: hayvan sağlığı için denetimler genişletildi

Sandıklı'da yürütülen çalışmalar:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri sahada yoğun kontrol ve takip faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Saha çalışmaları ve bilgilendirme:

Teknik ekipler, işletme ziyaretleri sırasında hayvanların genel sağlık durumu, bakım koşulları ve aşı kayıtlarını kontrol ediyor. Ayrıca üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek erken teşhis ve koruyucu uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlıyorlar.

Hedefler ve öncelikler:

Kurumdan yapılan açıklamada amaçların; üreticilerin emeğinin korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve sağlıklı hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu vurgulandı. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi ve üreticilerin uygulamalara uyumunun önemine dikkat çekildi.

Bu kapsamlı saha uygulamalarıyla hem hayvan sağlığı korunurken hem de yerel üretimin devamlılığı ve kalite standartlarının korunması hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN...

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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