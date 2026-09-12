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Sandıklı'da peçeteye emdirilen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 4 peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan H.D. tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sandıklı'da peçeteye emdirilen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Sandıklı'da peçeteye emdirilen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi adli süreç sonucunda tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve yakalama:

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda H.D. isimli şahıs üzerinde bulunan peçetelere emdirilmiş maddelerle gözaltına alındı.

Adli işlem ve gözaltı sonrası süreç:

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA 4 ADET PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN ŞAHIS...

AFYONKARAHİSAR’DA 4 ADET PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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