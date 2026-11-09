Sandıklı'da zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı

Sandıklı'da zincirleme kaza: üç araçta maddi hasar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen zincirleme kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, Yunus Emre Bulvarı'nda saat 19.30 civarında meydana geldi.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 L 2977 plakalı otomobil, R.E. yönetimindeki 03 LV 200 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca da çarptı.

Hasar ve güvenlik durumu:

Kazada üç araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili bilgiler, sahadan edinilen ilk bilgilere göre aktarıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.