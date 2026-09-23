Saniyelerle kurtuluş: yola fırlayan 13 yaşındaki çocuk hafif yarayla kurtuldu

kaza anı kayıtları:

Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek için aniden koşmaya başlayan Y.A. (13)'ın kısa süre içinde aracın yoluna girdiği görülüyor.

Kayıtlarda, Ö.B. idaresindeki otomobilin çocuğa çarpma anı ve sonrasındaki kısa karışıklık net şekilde yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düşüyor ve görüntüler, kazanın saniyelerle hafif atlatıldığını ortaya koyuyor.

müdahale ve sağlık durumu:

Çocuğun yere düşmesinin ardından çevredekiler hızla yardımına koştu. Olay, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Y.A. (13)'ın durumunun hafif olduğu, çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi. Olayın detayları ve çocuğun son durumu yetkililerin açıklamalarıyla netleşecek.

Otomobilin çarptığı çocuk saniyelerle hayatta kaldı: O anlar kamerada