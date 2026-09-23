Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Saniyelerle kurtuluş: yola fırlayan 13 yaşındaki çocuk hafif yarayla kurtuldu

Sinanpaşa'da yola aniden fırlayan 13 yaşındaki Y.A.'ya Ö.B. yönetimindeki otomobil çarptı; çevredekiler müdahale etti, olay kamera kayıtlarına yansıdı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Saniyelerle kurtuluş: yola fırlayan 13 yaşındaki çocuk hafif yarayla kurtuldu

kaza anı kayıtları:

Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek için aniden koşmaya başlayan Y.A. (13)'ın kısa süre içinde aracın yoluna girdiği görülüyor.

Kayıtlarda, Ö.B. idaresindeki otomobilin çocuğa çarpma anı ve sonrasındaki kısa karışıklık net şekilde yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düşüyor ve görüntüler, kazanın saniyelerle hafif atlatıldığını ortaya koyuyor.

müdahale ve sağlık durumu:

Çocuğun yere düşmesinin ardından çevredekiler hızla yardımına koştu. Olay, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Y.A. (13)'ın durumunun hafif olduğu, çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi. Olayın detayları ve çocuğun son durumu yetkililerin açıklamalarıyla netleşecek.

Otomobilin çarptığı çocuk saniyelerle hayatta kaldı: O anlar kamerada

Otomobilin çarptığı çocuk saniyelerle hayatta kaldı: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü