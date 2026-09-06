şanlıurfa kültür günleri bakü'de kardeşlik bağı güçlendiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) iş birliğiyle düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Etkinlikler kapsamında şehrin tarihî mirası, gastronomisi, musikisi ve geleneksel değerleri geniş bir programla tanıtılıyor ve Bakülülerden yoğun ilgi görüyor.

resmi açılış ve program:

Programın resmi açılışına Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Adıyaman Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Oruç, Ömer Faruk Aksoy, Dilan Doğan, Mehmet Özyavuz ve Ali Samar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal ile çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer aldı.

Protokol üyeleri program öncesinde belediye tarafından kurulan tanıtım stantlarını ve fotoğraf sergisini gezerek Şanlıurfa'nın tarihî, kültürel ve gastronomik değerleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Stantlarda yer alan ürünler, yerel mutfak örnekleri ve görsel materyaller katılımcılarda merak uyandırdı.

kültürden ekonomiye: atılacak adımlar:

Programda konuşan Mehmet Kasım Gülpınar, Yunus Emre'nin sözlerini hatırlatarak etkinliğin iki kardeş ülkenin halklarını yakınlaştırma amacını vurguladı. Gülpınar, organizasyonun sadece kültürel paylaşımla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek ekonomik, turizm ve eğitim alanlarında da bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasında ayrıca 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz' sözlerine atıf yaptı.

Gülpınar, iki şehir arasındaki etkileşimin kalıcı hale gelmesi için çalışacaklarını ve bunun somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Şanlıurfa ile Bakü arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti; bunun turizm ve kültürel değişimi hızlandıracağına dikkat çekti. Ayrıca Azerbaycan'dan bir heyeti ve vatandaşları Şanlıurfa'da ağırlamak istediklerini, mevsim koşulları elverişli olduğunda kardeşleri davet edeceklerini ekledi.

Etkinlikler boyunca gerçekleştirilen konserler, sergiler ve tadım sunumları, iki halkın ortak hafızasını ve kültürel yakınlığını öne çıkardı. Organizasyon yetkilileri bu tür programların tekrarlanması ve genişletilmesi için adımlar atılacağını, şehirler arası ilişkilerin kültür üzerinden derinleştirilmesinin uzun vadeli fayda sağlayacağını belirtti.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ (YEE) VE TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLER BİRLİĞİ (TÜİB) İŞ BİRLİĞİYLE AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN ŞANLIURFA TANITIM GÜNLERİ DEVAM EDİYOR.