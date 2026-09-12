Fenerbahçe Gaziantep maçı hazırlıklarını Can Bartu'da tamamlamaya hazırlanıyor

fenerbahçe antrenmanı:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı İsmail Kartal yönetti ve çalışma programı salon bölümüyle başladı.

antrenmanın bölümleri:

Salon çalışmasının ardından futbolcular sahaya çıktı ve ısınma, çabukluk ile koordinasyon programı uygulandı. Takım daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Çalışma yoğunluğu maç temposuna uygun olarak kademeli planlandı.

oyuncu durumları ve program:

Roma müsabakasında 11'de başlayan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra aktif dinlenme odaklı program uyguladı. Öte yandan Marco Asensio bireysel çalışma yaptı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacakları son antrenmanla noktalayacak ve ardından Gaziantep'e hareket edecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.