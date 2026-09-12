Şırnak’ta dağlarda barış rüzgârı: Namaz Dağı eteklerinde Türkiye dağ koşusu

Şırnak’ta Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası tamamlandı

İlk kez Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Namaz Dağı eteklerinde 30 ilden gelen 120 sporcunun katılımıyla sona erdi. Millet Bahçesi’nden başlayan ve Valilik bahçesinde tamamlanan yarış, zorlu parkuru ve sıcak hava koşullarına rağmen yüksek bir katılımla gerçekleşti. Yarışlar, 2027 Dünya ve Avrupa Şampiyonaları öncesinde milli takım kadrosuna girebilmek için de önemli bir sınav oldu.

barış ve birlik teması öne çıktı

Organizasyonun ana teması olarak öne çıkan "Terörsüz Türkiye" mesajı, yarışı sadece sportif bir etkinlik olmaktan çıkarıp bölgenin geçmişine yönelik güçlü bir simgeye dönüştürdü. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ organizasyonun önemini, "Şırnak’ta ilk defa düzenlediğimiz bir Türkiye şampiyonası oldu. Burada genel temamız terörsüz Türkiye... şu anda milli sporcularımız... bu dağlarda barış için, sevgi için, dostluk için, birliklerimiz için yarışmaktadırlar" sözleriyle ifade etti.

Karadağ, yarışın zorlu parkur ve sıcak hava koşullarına rağmen sorunsuz tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı ve federasyon olarak bölgedeki etkinlikleri sürdüreceklerinin sinyalini verdi: "Buradaki bu terör belasından sonra bu kadar güzel bir yarışmanın yapılması... bu yarışmayı burada düzenlediğimiz için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak da çok huzurluyuz."

dereceler, ödüller ve katılım

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde ilan edildi:

Büyük kadınlar: 1. Esra Doğan (Muş), 2. Meryem Korkuç (Van), 3. Zeynep Ertaş (Şırnak).

Büyük erkekler: 1. Azat Demirtaş (Diyarbakır), 2. Ümram Bulut (Siirt), 3. Barış Demirtaş (Diyarbakır).

U20 erkekler: 1. Ertuğrul Can (Afyonkarahisar), 2. Ali Bıçakçı (Batman), 3. Abdulkadir Tamaç (Mardin).

U20 kadınlar: 1. Delila Gümüş (Mardin), 2. Rojda Goran (Şırnak), 3. Nergis Deyan.

U18 erkekler: 1. Ömer Faruk Boyan (Kırıkkale), 2. Ali Muhammed Ali (Mardin), 3. Yunus Demir (Muş).

U18 kadınlar: 1. Hamide Suzan Yaylacı (Kırıkkale), 2. Meryem Aldemir (Kırıkkale), 3. Ayşegül Korkmaz (Mersin).

Organizasyonda dereceye girenlere para ödülü takdim edildi; 1'incilere 20.000 TL, 2'ncilere 15.000 TL, 3'üncülere 10.000 TL ödül verildi. Ödül törenine Şırnak Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcular katıldı.

gelecek planları ve mesaj

Federasyon yetkilileri, şampiyonanın bölgeye ve spor camiasına verdiği olumlu mesajı vurguladı. Karadağ, dağ koşularının federasyon için önemine değinerek 2036 olasılığına işaret etti ve genç sporcuların ileride olimpiyatlarda madalya adayları olabileceğini söyledi: "Burada yarışan, özellikle U20 ve U18’de yarışan sporcularımız İnşallah dağ sporları olimpik olduğunda olimpiyatta madalya alma şansı olabilecek adaylarımız olacak."

Şampiyona, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkararak, bir dönem terör olaylarıyla gündeme gelen Namaz Dağı eteklerinde farklı bir görüntü oluşmasını sağladı ve bölgedeki olumlu dönüşümün sembollerinden biri olarak kayda geçti.

ŞIRNAK’TA İLK KEZ DÜZENLENEN TÜRKİYE DAĞ KOŞUSU ŞAMPİYONASI, YILLAR ÖNCE TERÖR OLAYLARIYLA GÜNDEME GELEN NAMAZ DAĞI ETEKLERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.