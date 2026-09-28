Şanlıurfa'da altyapıya öncelik veren nakdi destek paketi

Şanlıurfa büyükşehir'den amatör spora nakdi destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde amatör sporun güçlendirilmesi amacıyla 2025-2026 sezonu için 109 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon 140 bin TL nakdi yardım sağladı. Destek tutarı, geçen sezona göre yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi ve yardım çekleri Başkan Mehmet Kasım Gülpınar tarafından kulüp yöneticilerine takdim edildi.

Tören ve katılımcılar:

Nakdi yardım programı, Engelliler Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Basyan, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular katıldı. Programın sonunda destek almaya hak kazanan kulüplere temsili hediye çekleri verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkan Gülpınar törende, sporun saha içindeki başarıdan daha fazlası olduğuna dikkat çekerek çocukların ve gençlerin disiplin, takım ruhu ve mücadele gücü kazanmasında amatör kulüplerin rolünü vurguladı. Gülpınar, belediye olarak kulüplerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Altyapı desteğinin genişletilmesi:

Büyükşehir Belediyesi, bu sezon yalnızca A takım düzeyindeki faaliyetleri değil, altyapı çalışmalarını da daha geniş kapsamda desteklemeye başladı. Geçen sezon A takım ile bir altyapı kategorisine verilen destek, 2025-2026 sezonunda iki ilave altyapı kategorisinin daha programa dahil edilmesiyle genişletildi. Bu düzenlemeyle daha fazla çocuğun ve gencin spora kazandırılması ve kulüplerin altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında toplam 110 amatör spor kulübü başvuruda bulundu; yapılan değerlendirme sonucunda başvuru şartlarını taşıyan 109 kulübün başvurusu kabul edildi, 1 kulübün başvurusu ise kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddedildi. Belediye yetkilileri, sağlanan desteğin amatör sporun tabana yayılması ve gençlerin sporla buluşmasının önünü açacağını belirtti.

ASKF Başkanı Murat Basyan programda verilen destek için Başkan Gülpınar'a teşekkür etti. Tören, kulüp yöneticileri ve sporcularla yapılan görüşmeler ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ŞANLIURFA’DA AMATÖR SPORA BÜYÜK DESTEK