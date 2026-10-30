Cumhuriyet coşkusu sahaya taşındı: 1966 Turanspor'dan anlamlı kutlama

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Argıncık'ta sahaya yansıdı

Kayseri'de 1966 Turanspor, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Kulüp, milli bayramı sahaya taşıyarak hem taraftarlarla hem de spor camiasıyla ortak bir mesaj verdi.

Etkinlik yürüyüşü ve pankart gösterisi:

Argıncık Stadyumu'nda düzenlenen 1966 Turanspor - Güneşspor müsabakası öncesinde futbolcular, üzerinde "Cumhuriyetinin 103. yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı ve Türk bayrağıyla poz verdi. Bu görsel sergi, maç öncesi tribünlerde ve saha kenarında yoğun bir alkış aldı.

Sporun birleştirici gücü ve mesajı:

Etkinlik, 29 Ekim coşkusunun sadece tören alanlarına değil spor sahalarına da taşındığını gösterdi. Kulüp yetkilileri, oyuncular ve taraftarlar bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı'na saygı duruşunda bulundu ve milli değerlerin aktarılmasının önemine dikkat çekti. 1966 Turanspor'un bu hamlesi, sporun toplumsal birliktelik ve dayanışma işlevini pekiştirdi.

Maç sonrası gözlemler, organizasyonun yerel düzeyde olumlu karşılandığını ve benzer etkinliklerin gelecekte de devam edebileceğini işaret etti.

KAYSERİ’DE 1966 TURANSPOR KULÜBÜ, CUMHURİYETİNİN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA OYNANAN KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE TÜRK BAYRAĞI VE CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL HAZIRLANAN PANKARTLA SAHAYA ÇIKTI.