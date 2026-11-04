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Şanlıurfa'da jandarmadan operasyon: 17 yıl 9 ay 20 gün ceza ile aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa jandarması, bina içi eşya hırsızlığından kesinleşmiş 17 yıl 9 ay 20 gün cezası olan İ.T.'yi Haliliye'de yakaladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da jandarmadan operasyon: 17 yıl 9 ay 20 gün ceza ile aranan hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda sonuç aldı. Bu kapsamda İ.T. isimli hükümlü, Haliliye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı.

Suç ve ceza detayları:

Hükümlü hakkında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 17 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor. Yakalama, dosyadaki bu kesinleşmiş hüküm dikkate alınarak gerçekleştirildi.

İşlem süreci:

Gözaltına alınan hükümlü, ifade ve kimlik tespit işlemlerinin ardından ilgili adli makamlara sevk edilecek. Jandarma ekipleri, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA’DA 17 YIL 9 AY 20 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA 17 YIL 9 AY 20 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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