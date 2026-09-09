Kütahya'da tedarik zinciri buluşmasıyla üretim ağı genişliyor

etkinlik genel bakış:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kütahya 3. Tedarik Zinciri Buluşması, kentteki üretim aktörlerini bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurulmasını hedefledi. Programda konuşan Esin Güral Argat, etkinliğin yalnızca firmaları aynı mekânda toplamakla kalmayıp Kütahya’nın üretim gücünü yeni iş birlikleriyle buluşturduğunu vurguladı.

amaç: dayanıklı ve çok ayaklı bir ekonomi oluşturmak:

Argat, Kütahya ekonomisinin tek bir sektöre veya birkaç büyük firmanın omuzlarına yüklenemeyeceğini belirterek, güçlü ve dayanıklı bir ekonomik yapı için küçük ve büyük işletmelerin birbirini tamamladığı bir üretim ağının önemine dikkat çekti. Bugün burada yalnızca firmaları aynı çatı altında buluşturmuyoruz sözüyle, hedeflerinin kent için kalıcı ticari bağlantılar kurmak olduğunu ifade etti.

süreklilik ve somut sonuç beklentisi:

Geçen yıl düzenlenen organizasyonda 31 satın alma yöneticisi ile 132 tedarikçi firma bir araya getirilmiş ve toplam 1085 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti. Argat, bu rakamların Kütahya iş dünyasının yeni iş birliklerine açık olduğunu gösterdiğini belirtti ve bu yılki hedeflerinin yalnızca görüşme sayısını artırmak değil, gerçekleştirilen görüşmelerin somut siparişlere ve kalıcı ticari ilişkilere dönüşmesi olduğunu söyledi.

Etkinlikte vurgulanan bir diğer nokta, firmaların birbirini tanımasının sağlayacağı katma değer oldu. Argat buna ilişkin olarak birbirini tanımayan firmaların birlikte oluşturabilecekleri değerin farkına varamayacaklarını belirtti ve buluşmaların bu bariyerleri kaldırmayı amaçladığını anlattı.

yerel kaynak kullanımının ve entegrasyonun önemi:

Argat, Kütahya’daki firmaların ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerel kaynaklardan karşılayabildiği, yerel firmaların ise ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerine daha güçlü şekilde dahil olduğu bir yapının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Yerel üretimin güçlendirilmesinin kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı; güçlü tedarik zincirlerinin güçlü üretime, güçlü üretimin de güçlü bir geleceğe işaret ettiği ifade edildi.

Program sonunda Argat, etkinliğe destek veren kurumlara teşekkür etti. Kütahya Ticaret Borsası ile Gediz, Simav ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odaları başta olmak üzere satın almacı firmalara, tedarikçilere ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını iletti. Argat, Kütahya 3. Tedarik Zinciri Buluşması'nın yeni iş birliklerine, bereketli kazançlara ve kent için kalıcı sonuçlara vesile olmasını diledi ve sözlerini Gücümüz Kütahya'dan; birlikte yola devam ifadesiyle tamamladı.

Etkinliğin, Kütahya’daki ticari iş birliği kültürünü güçlendirme ve yerel firmaların rekabet gücünü artırma yönündeki katkısı, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve takip edilecek somut iş bağlantılarıyla ölçülecek.

KÜTAHYA’DA 3. TEDARİK ZİNCİRİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ